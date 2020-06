Sát nhân Triệu Quân Sự bị bắt thế nào qua lời kể của nhân viên quán game

Tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bắt được “sát nhân” Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tại một quán Internet H.T. tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Triệu Quân Sự là đối tượng đã trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào 14h20 ngày 3/6 vừa qua. Sự kể lại hành trình vượt ngục, sau khi cướp điện thoại và xe máy của dân ở Quang Nam, sự bán điện thoại được 700 nghìn đồng để đổ xăng. Lúc đó sự mặc áp phông, quần đen ăn trộm được của dân. Sau khi lái xe lên núi Hải Vân định chạy ra phía Bắc thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Sự bỏ xe, chạy lên rừng nằm, chờ chập tối chạy xuống bờ biển. Từ dọc bờ biển ra quận Liên Chiểu và vào thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục Sự di chuyển vào thành phố Hội An ở vài ngày rồi lại di chuyển sang thành phố Tam Kỳ. Vì muốn chơi game nên Sự vào quán HT. Khi công an bắt, Sự ngồi chơi game tại máy tính số 55 của quán, khi công an đi vào thì Sự đứng dậy nhưng sau đó ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ công an hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra giấy CMND. Sau đó, Sự khai mình tên Đức Minh và nói không có giấy CMND. Một lúc sau, Sự đưa 2 tay ra và bảo “các anh bắt em đi”, công an yêu cầu tất cả người chơi game ra ngoài và ngồi nói chuyện với Sự. Khi bị bắt, Sự mặc nguyên một bộ quần áo màu đỏ. Theo nhân viên, ngày 14/6, Triệu Quân Sự đến quán và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Ngày đầu tiên đến quán, Sự bật máy tính lên rồi để đó, chủ yếu dùng điện thoại, mấy ngày sau mới chơi game. Hằng ngày, Sự gọi đồ ăn, nước uống và ở trong quán để chơi game. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ. Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến 8h tối thì Sự đi ra ngoài. Đến khoảng 9h tối, Sự quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán. Khi đi ra ngoài, Sự đeo khẩu trang và mang kính. Vào quán, Sự có nhiều biểu hiện lạ, qua camera và máy chủ của quán nhân viên luôn luôn quan sát và theo dõi người này đang làm gì. Ngoài ra, Sự có 2 cái điện thoại và nhiều sim. Sự hay thay sim rồi vào phòng vệ sinh để điện thoại cho ai đó. Theo nhân viên quán net, hai ngày đầu tới quán chơi thì mọi người không để ý đến Sự nhưng sau khi đọc báo thì phát hiện ra và báo công an. Tối 17/6, có 2 cán bộ công an đến quán để xem mặt Sự, tuy nhiên lúc này Sự ra ngoài. Đến tối nay, Công an ập vào bắt Sự. Đây là lần thứ 2 vượt ngục và bị bắt của Triệu Quân Sự. Đáng nói, cả hai đều bắt trong quán net, khi y đang chơi game. >>> Mời độc giả xem video: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào?

