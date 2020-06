Hải Dương: Căng pano cổng huyện ủy, 3 công nhân thương vong vì bỏng điện

(Kiến Thức) - Khi đang treo pano tại khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc, 3 công nhân ngã xuống đất thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bỏng điện.

Theo thông tin ban đầu về vụ tai nạn, ba công dân thương vong khi căng treo pano tại cổng trụ sở huyện ủy Gia Lộc (tỉnh Hải Dương). Cụ thể, vào 10h30 ngày 19/6, khi căng treo pano tại cổng trụ sở Huyện ủy ở số 52, đường Lê Thanh Nghị, ba công nhân ngã từ trên cao xuống đất vì bỏng điện.

Hiện trường vụ việc.

Danh tính 3 công dân gồm Nguyễn Khắc Đạt (SN 1992, khu 2, thị trấn Gia Lộc), Hoàng Văn Tuyền (SN 1989, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Tăng Văn Tâm (SN 1988, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương).

Ngay khi xảy ra vụ việc thương vong vì bỏng điện, ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Hoàng Văn Tuyền và Tăng Văn Tâm tử vong. Nạn nhân Nguyễn Khắc Đạt hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu... ...và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Công an huyện Gia Lộc cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Quá trình xác minh bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến thương vong cho 3 nạn nhân là do bỏng điện.

Đại diện Công an huyện Gia Lộc cho biết, đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguồn điện cũng như nguyên nhân dẫn đến việc bỏng điện trên.

Được biết, việc các công dân căng treo pano cổng Huyện ủy Gia Lộc là thực hiện công tác tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian sắp tới. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện giao cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền triển khai thực hiện việc căng, treo pano dọc đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc), trong đó có trụ sở Huyện ủy Gia Lộc và các công dân trên được thuê để triển khai.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ…

