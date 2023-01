Thực hư thông tin TikToker Kiều Văn Thái “gà Đông Tảo ủ muối” bị bắt

Trên mạng xã hội xôn xao vụ TikToker Kiều Văn Thái (29 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) bị bắt. Theo nhiều đồn đoán, hot TikToker rất có liên quan đến sử dụng chất cấm.

Hình ảnh lan truyền, TikToker này cùng 7 người khác bị mời đến trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội cá nhân, TikToker Kiều Văn Thái có đính chính: “Gà đi anh em. Rượu say, ngủ phòng bên cạnh cũng bị oan. Em tử tế âm tính nhé!”.

Hình ảnh TikToker Kiều Văn Thái đang lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan tới sự việc này, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, rạng sáng 2/1, Công an phường Mễ Trì nhận tin báo từ người dân về việc một căn hộ ở chung cư trên địa bàn, mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh trật tự.

Khi đến kiểm tra, cảnh sát thấy 7 người trong một phòng của căn hộ, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một loa, đèn nháy...

Làm việc với những người tại chung cư, cảnh sát xác định có 7 người đã sử dụng ma túy. Nhưng riêng anh Thái khai nhận ngủ ở phòng bên, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người.

Kết quả xét nghiệm nhanh cũng cho thấy anh Thái âm tính với ma túy, còn 7 người còn lại có kết quả dương tính. Sau khi xác minh vụ việc, cảnh sát kết luận anh Kiều Văn Thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng trái phép chất ma túy. Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người để điều tra, làm rõ hành vi Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, TikToker Kiều Văn Thái sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Kiều Văn Thái nổi tiếng từ việc là một Tiktoker chuyên review ẩm thực và du lịch, và gần đây thì Thái bắt đầu kinh doanh gà ủ muối, gây được tiếng vang lớn trên mạng xã hội.

Hiện tại, Kiều Văn Thái đang là chủ sở hữu nhà hàng ABeo chuyên kinh doanh các món ăn như thịt trâu, cá sông, gà đồi,... Quán thường xuyên đông khách, một phần vì những danh tiếng mà Kiều Văn Thái gây dựng được khi là một Tiktoker. Hiện, tài khoản TikTok của người này có hơn 1,6 triệu người theo dõi.