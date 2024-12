“Nữ quái” điều hành đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Công an TP. Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội "Tổ chức đánh bạc".



Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế bất ngờ kiểm tra tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn, phường Đông Ba - nơi Phạm Thị Bích Ngọc thuê với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa trực tuyến thông qua mạng Internet, thắng thua bằng tiền.

Đối tượng Phạm Thị Bích Ngọc tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an: TT Huế.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Ngọc đang tổ chức cho 5 khách đánh bạc với tổng số tiền cá cược là 81.740.000 đồng.

Theo cơ quan Công an xác định, từ cuối tháng 7/2024, Ngọc thuê mặt bằng tại 19 Lê Thánh Tôn, trang bị 3 dàn máy tính để bàn, kết nối mạng Internet. Tại đây, đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cho khách qua đường vào ghi cược xóc đĩa trực tuyến qua máy tính có kết nối Internet.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập, trong hơn 1 tháng, Ngọc tổ chức đánh bạc cho các con bạc với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

