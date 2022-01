Dàn “hot girl” vướng vòng lao lý vì ma túy, môi giới mại dâm năm 2021

Từ du học sinh trở thành "tú bà" môi giới HLV thể hình nam bán dâm: Sau khi du học trở về , Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mối quen biết với một đường dây bán dâm nam nên môi giới cho nam HLV thể hình "mây mưa" với những cô gái có nhu cầu. Phát hiện đường dây của mình bị triệt phá, "tú bà" Nguyễn Phương Thảo đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 29/9/2021, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm tuyên y án 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm" đối với Nguyễn Phương Thảo. "Hot girl" Trang Tây bị chung thân vì buôn ma túy: Trương Thị Kiều Trang biệt danh Trang Tây (SN 1999, trú Quảng Trị) vào Đà Nẵng sinh sống. Thời gian đầu, Trang làm phục vụ tại các quán karaoke, tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, thấy công việc không thuận lợi, Trang chuyển hướng qua làm nhân viên spa chăm sóc sắc đẹp. Sau đó, Trang xin tiền cha mẹ mở tiệm spa ở Đà Nẵng nhưng thực chất để núp bóng mua bán ma túy và bị công an bắt giữ vào ngày 12/3/2021. Ngày 26/9/2021, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt cùng mức án chung thân đối với Trương Thị Kiều Trang. TikToker nổi tiếng trốn truy nã, giao dịch 1.500 viên thuốc lắc: Ngày 23/7/2021, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (30 tuổi, ở Hưng Yên) đang giao dịch ma túy tại khu vực xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 5 điện thoại di động, một gói heroin, ô tô cùng tang vật liên quan. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Lê Thị Bích Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Lê Thị Bích Ngọc là một hot TikToker trên nền tảng mạng xã hội này. Tài khoản của Ngọc có hơn 39.000 lượt người đăng ký theo dõi và nhận được hơn 155.900 lượt thích. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, bất chấp việc đang bị truy nã. Hot girl Ngọc Miu bị kết án 16 năm tù: Qua nhiều lần kháng cáo, đến tháng 4 năm 2021, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án đối với "trùm" ma túy Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, sinh năm 1994, Hải Phòng) và 8 đồng phạm khác trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200kg ma túy các loại. Theo đó, HĐXX đã y án sơ thẩm tử hình đối với Văn Kính Dương cùng 5 đồng phạm khác, riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc bị kết án 16 năm tù. Đặc biệt, trong phiên tòa cuối cùng, cảnh tượng "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương xoay người hôn từ biệt hot girl Ngọc Miu trước khi tuyên án đã khiến cộng đồng không khỏi xôn xao bàn tán. Hot girl ma túy Trà My: Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là l trong những con át chủ bài trong đường dây ma túy "khủng" dọc theo các tỉnh miền Trung mà Đoàn 2 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ vào tháng 4/2021. Trà My vốn là một nữ sinh xuất thân từ vùng quê nghèo tại Quảng Bình. Sau khi vào Đà Nẵng học tập thì quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - ông trùm ma túy. Dần dần, My cũng theo Trọng dấn thân vào con đường tội lỗi. >>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

