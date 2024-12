Năm 2024, những kỷ lục thiên tai chưa từng có ở Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2024 ở Việt Nam, đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở, sụt lún, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, sương muối, động đất. Sau những tháng đầu năm hạn hán tại các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino là bão mạnh, mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét trên diện rất rộng tại Bắc Bộ; mưa lũ lớn ở Trung Bộ. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ) Bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền; hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa, gây lũ lớn, đặc biệt lớn diện rộng (hầu hết các sông vượt báo động 3), trong đó lũ lịch sử xuất hiện trên 07 tuyến sông; sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại hầu hết các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, nhất là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng,… Bão và mưa lũ sau bão đã làm 345 người chết, mất tích (gấp 2 lần thiệt hại về người cả năm 2023); tổng thiệt hại vật chất gần 83.746 tỷ đồng (gấp 9 lần thiệt hại về vật chất do thiên tai cả năm 2023). (Ảnh: TTXVN) Hiện trường vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 12/9. Ảnh: Ngọc Thành Mưa lớn cực đoan thì lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều điểm, gây thiệt hại rất lớn về người trong năm 2024, nhất là lũ quét, sạt lở đất sau bão số 3; lũ quét, sạt lở đất đã làm 325 người chết, mất tích (chiếm 63% tổng thiệt hại về người năm 2024), trong đó có những trận rất nghiêm trọng so với những năm gần đây. (Ảnh: Trận mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tối 12/9- Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ) Lũ quét, lũ bùn đá ngày 10/09 tại Làng Nủ, Lào Cai làm 67 người chết, mất tích. Sạt lở đất sáng ngày 09/09 tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm 31 người chết, mất tích. (Ảnh: Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống) Mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung sau bão số 6, trong đó tại Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đạt 4,14m, trên báo động 3 là 1,44m, lớn thứ hai từ năm 1979 đến nay và chỉ thấp hơn lũ lịch sử năm 2020, gây ngập lụt diện rộng và làm 8 người chết. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường) Thiên tai năm 2024 đã làm 514 người chết, mất tích (gấp 3,04 lần so với năm 2023 và 2,44 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023); 2.207 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 88.748 tỷ đồng (gấp 9,52 lần với năm 2023 và 4,19 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023). (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ) Lũ lớn, đặc biệt lớn vượt lịch sử xuất hiện trên nhiều tuyến sông và gây ra 805 sự cố trên địa bàn 15 tỉnh/thành phố với rất nhiều loại hình sự cố như sự cố cống, sạt lở mái, thân đê, lỗ rò, đùn sủi… Trong đó, có đến 99 sự cố cống, là loại sự cố nguy hiểm uy hiếp đến an toàn đê, điển hình như sự cố lùng mang cống tiêu Nổ Thôn, đê tả Mã, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự cố đặc biệt nguy hiểm, có diễn biến phức tạp, nếu không kịp thời xử lý sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ đê. (Ảnh: Lũ lớn tràn về gây sập mái hiên nhà dân ở xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, Sơn La- Nguồn: cổng thông tin điện tử tình Bắc Giang) Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các loại hình thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cơ sở hạ tầng... Tính đến đầu tháng 12, thiên tai đã làm 514 người chết và mất tích; 2.207 người bị thương. Về nhà ở, đã có 6.905 nhà sập, đổ; 294.813 nhà bị hư hỏng, tốc mái. 338.955 ha lúa, hoa màu, 300.103 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, thiệt hại; 56.886 con gia súc, 5.321.084 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. (Ảnh: Vỡ đê sông Lô gây ngập lụt. Nguồn: VTV online) Nhận định về tình hình thời tiết từ nay đến đầu năm 2025, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết: Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong đầu tháng 12/2024. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường. (Ảnh: Báo Điện tử VOV) >>> Mời độc giả xem thêm video Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt:

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2024 ở Việt Nam, đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở, sụt lún, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, sương muối, động đất. Sau những tháng đầu năm hạn hán tại các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino là bão mạnh, mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét trên diện rất rộng tại Bắc Bộ; mưa lũ lớn ở Trung Bộ. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ) Bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền; hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa, gây lũ lớn, đặc biệt lớn diện rộng (hầu hết các sông vượt báo động 3), trong đó lũ lịch sử xuất hiện trên 07 tuyến sông; sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại hầu hết các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, nhất là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng,… Bão và mưa lũ sau bão đã làm 345 người chết, mất tích (gấp 2 lần thiệt hại về người cả năm 2023); tổng thiệt hại vật chất gần 83.746 tỷ đồng (gấp 9 lần thiệt hại về vật chất do thiên tai cả năm 2023). (Ảnh: TTXVN) Hiện trường vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 12/9. Ảnh: Ngọc Thành Mưa lớn cực đoan thì lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều điểm, gây thiệt hại rất lớn về người trong năm 2024, nhất là lũ quét, sạt lở đất sau bão số 3; lũ quét, sạt lở đất đã làm 325 người chết, mất tích (chiếm 63% tổng thiệt hại về người năm 2024), trong đó có những trận rất nghiêm trọng so với những năm gần đây. (Ảnh: Trận mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tối 12/9- Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ) Lũ quét, lũ bùn đá ngày 10/09 tại Làng Nủ, Lào Cai làm 67 người chết, mất tích. Sạt lở đất sáng ngày 09/09 tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm 31 người chết, mất tích. (Ảnh: Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống) Mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung sau bão số 6, trong đó tại Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đạt 4,14m, trên báo động 3 là 1,44m, lớn thứ hai từ năm 1979 đến nay và chỉ thấp hơn lũ lịch sử năm 2020, gây ngập lụt diện rộng và làm 8 người chết. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường) Thiên tai năm 2024 đã làm 514 người chết, mất tích (gấp 3,04 lần so với năm 2023 và 2,44 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023); 2.207 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 88.748 tỷ đồng (gấp 9,52 lần với năm 2023 và 4,19 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023). (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ) Lũ lớn, đặc biệt lớn vượt lịch sử xuất hiện trên nhiều tuyến sông và gây ra 805 sự cố trên địa bàn 15 tỉnh/thành phố với rất nhiều loại hình sự cố như sự cố cống, sạt lở mái, thân đê, lỗ rò, đùn sủi… Trong đó, có đến 99 sự cố cống, là loại sự cố nguy hiểm uy hiếp đến an toàn đê, điển hình như sự cố lùng mang cống tiêu Nổ Thôn, đê tả Mã, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự cố đặc biệt nguy hiểm, có diễn biến phức tạp, nếu không kịp thời xử lý sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ đê. (Ảnh: Lũ lớn tràn về gây sập mái hiên nhà dân ở xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, Sơn La- Nguồn: cổng thông tin điện tử tình Bắc Giang) Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các loại hình thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cơ sở hạ tầng... Tính đến đầu tháng 12, thiên tai đã làm 514 người chết và mất tích; 2.207 người bị thương. Về nhà ở, đã có 6.905 nhà sập, đổ; 294.813 nhà bị hư hỏng, tốc mái. 338.955 ha lúa, hoa màu, 300.103 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, thiệt hại; 56.886 con gia súc, 5.321.084 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. (Ảnh: Vỡ đê sông Lô gây ngập lụt. Nguồn: VTV online) Nhận định về tình hình thời tiết từ nay đến đầu năm 2025, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết: Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong đầu tháng 12/2024. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường. (Ảnh: Báo Điện tử VOV) >>> Mời độc giả xem thêm video Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt: