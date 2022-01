Thủ tướng Phạm Minh Chính: Rà từng người xem có ai thiếu Tết

Sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an TP.Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô Hà Nội, năm chúng ta phải chống đỡ với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, đã tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác công an.

Thủ tướng đã đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19.

"Các chiến sĩ Công an đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, xa gia đình, người thân; bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho Nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch, tham gia vận chuyển hàng hóa..., góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân" - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết Công an TP.Hà Nội. Ảnh VGP

Năm 2022, dự báo tình hình có những cơ hội, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn; nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề hơn. Điều đó đòi hỏi nắm chắc thực tiễn, làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình, căn cứ khả năng đáp ứng để đưa ra giải pháp phù hợp bối cảnh thực tiễn của đất nước và Thủ đô.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nói chung và Công an Thủ đô nói riêng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TP.Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

"Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp của toàn dân, phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Càng khó khăn càng phải giữ vững bản lĩnh của người Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị của Thủ đô trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Trước mắt, đề nghị lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ nhân dân ăn tết an vui, an toàn, trật tự.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người xem có có ai khó khăn, có ai thiếu ăn, thiếu mặc, có ai không có Tết, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào không có Tết…" - Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và kết quả đạt được của lực lượng Công an nói chung và Công an Thủ đô nói riêng sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đạt thành tích cao hơn năm 2021.