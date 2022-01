Tết xa quê, băn khoăn không biết nên ở hay về?!

Ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến cuộc sống nhiều công nhân, người dân xa xứ tìm đến thành phố để mưu sinh mãi bấp bênh. Giờ đây khi cái Tết cận kề, suy nghĩ đầu tiên mà họ nghĩ tới là tết về hay ở.

Chị Đỗ Thị Hằng (34 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) có lẽ may mắn hơn nhiều người khi chị lấy chồng ở Sài Gòn và bố mẹ ruột của chị cũng đã chuyển vào TP.HCM sinh sống từ lâu, chị không phải chịu cảnh “xa ba mẹ, nhớ quê hương”.

Chị Hằng cùng chồng, con, và ba mẹ chồng chụp ảnh lưu niệm trong một lần đi du lịch. Ảnh: NVCC

Vậy nhưng, ông bà nội, ông bà ngoại của chị cùng rất nhiều người thân của gia đình chị vẫn đang sinh sống ở Hà Nam. Do đó, mọi năm, cứ sắp xếp được thời gian là chị lại cùng chồng và các con về quê: “Ông bà nội, ông bà ngoại của vợ chồng tôi cũng đã cao tuổi. Mỗi năm trôi qua chúng ta lại xa ông bà thêm một chút. Do đó, lúc nào vợ chồng tôi cũng sắp xếp thời gian để có thể gần ông, bà nhiều nhất có thể”.

Nhớ lại Tết cổ truyền miền Bắc, chị cùng chồng, con đi chúc Tết ông bà, cảm xúc vui khó tả, thấy qua một năm ông, bà, các cô, chú, bác vẫn khỏe mạnh, bình an: “Đặc biệt là vào dịp Tết gia đình họ hàng nhà tôi luôn quây quần. Năm nay, dịch COVID-19 càn quét khiến tôi vô cùng lo lắng Tết Nhâm Dần đang đến gần nhưng dịch bệnh vẫn căng thẳng, chưa thể chủ quan được. Do đó, năm nay gia đình tôi sẽ không về Bắc được, không thể đi thăm họ họ hàng làng xóm được rồi. Chỉ mong mọi người an toàn để chờ tình hình sang năm tình hình dịch đỡ hơn vợ chồng tôi sẽ về."