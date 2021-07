Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Phó CTHĐ Quốc phòng và An ninh

Chiều 28/7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đồng ý với danh sách mà Chủ tịch nước trình, gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các ủy viên: Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Ngoại giao.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm theo hiến định. Như vậy, Hội đồng Quốc phòng và An ninh khoá mới gồm có 6 thành viên.

