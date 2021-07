Giật mình những màn tra tấn không khác gì thời Trung Cổ

Vụ tra tấn thiếu nữ 15 tuổi ở Thái Bình: Ngày 22/7, một nhóm thanh niên đã hùa nhau lột đồ, tra tấn nữ nhân viên quán karaoke tên V.T.H.T (SN 2006, trú tại tỉnh Thanh Hóa) rồi quay clip tung lên mạng làm nhục. Sự việc xảy ra tại phòng trọ của Đ.T.T (SN 1987,thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tối ngày 26/7, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) khởi tố, bắt tạm giam hai nghi phạm tra tấn V.T.H.T (SN 2006).

8 thiếu nữ bị tra tấn trong "động quỷ": Ngày 13/4/2021 Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích "động quỷ” là quán karaoke Hoàng Gia, giải cứu 8 thiếu nữ. Các thiếu nữ bị bắt về làm phục vụ và bán dâm và thường xuyên bị tra tấn dã man.

Lột đồ, tạt nước, chích điện, chặt ngón tay, bóp cổ… đó là cách tra tấn ở "động quỷ" quán karaoke Hoàng Gia, ở Quảng Ngãi do Phạm Ngọc Tiên 27 tuổi, trực tiếp quản lý, điều hành. Cha dượng hành hạ con: Ngày 12/5/2021, Công an xã Ngọc Tố (Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) khởi tố bị can Nguyễn Hoài Vũ (41 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) về hành vi hành hạ con riêng của vợ. Ngày 21/4, sau khi đi nhậu về, Vũ dùng dao Thái Lan gây thương tích ở ngực phải, bả vai trái của cháu H. Trước đó, Vũ đã 5 lần dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào nhiều vị trí trên cơ thể của cháu H. như mặt, đùi khiến cháu bị sưng nề ở vùng đầu, ôm cháu H. quăng xuống nền xi măng khiến cháu bị sưng nề ở vùng đầu... Mẹ đẻ đánh đập con 6 tuổi: Ngày 5/4/2021, Viện KSND huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã khởi tố bị can Vũ Thị Thủy (SN 1996, ở huyện Cẩm Giàng) về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, Thủy đã nhiều lần dùng tay đấm vào vùng mắt, dùng gậy tre đánh vào người con đẻ là cháu V.N.P.C. (SN2015) rồi nhốt vào nhà vệ sinh.Cháu C. bị chấn thương gãy xương chính mũi; chấn thương phần mềm gây bầm tím, bong tróc da vùng hai mắt, má trái, cằm trái, cẳng tay phải, cẳng tay trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể cháu C. do thương tích gây nên là 7%.



Bạo hành vợ dã man 11 năm vì ‘không biết đẻ’: Ngày 7/11/2020, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Dũng để điều tra về hành vi đánh đập gây thương tích vĩnh viễn cho vợ đến 42%.Suốt 11 năm chung sống, chị H.N.A, 34 tuổi,trú ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch Suốt bị chồng đánh đập triền miên bất kể lý do, trong đó lý do chủ yếu là vì không có con. Lần gần đây nhất, chị bị đánh chấn thương cột sống hiện vẫn ngồi một chỗ. >>> Mời quý vị xem thêm video: Tạm giam, xử lý nhóm thanh niên tra tấn nữ sinh ở Thái Bình. (Nguồn: ANTV)

