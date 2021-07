Rợn người những vụ phụ nữ bị tra tấn, bạo hành man rợ

Nữ nhân viên quán karaoke bị đồng nghiệp bạo hành: Ngày 25/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi tra tấn, bạo hành một nữ nhân viên quán karaoke rồi quay clip, tung lên mạng xã hội khoe "chiến tích" ở huyện Hưng Hà. Do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm này đã có những hành động tra tấn, làm nhục nạn nhân rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội. Chủ quán karaoke tra tấn nữ nhân viên như thời Trung Cổ: Để ép các nữ nhân viên bán dâm, Phạm Ngọc Tiên chủ quán karaoke Hoàng Gia (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Phạm Công Đạt nhân viên quán đã tra tấn tàn bạo ép các nhân viên 15-20 tuổi bán dâm. Ngày 9/4, Công an Quảng Ngãi giải cứu cùng lúc 8 tiếp viên nữ bị nhốt trong phòng với nhiều thương tích. Nhốt trong phòng trọ rồi đánh dập 3 nữ nhân viên: Tối 19/3, Nguyễn Tiến Thành Đạt (18 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) do tức giận việc 3 nữ tiếp viên bỏ đi nên đã dùng chổi, tay và chân đánh đập rồi khóa trái cửa nhốt các cô gái trong phòng trọ ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Nhận được tin báo, CA TP Buôn Ma Thuột đã giải cứu các nạn nhân, đưa về trụ sở làm việc. Người phụ nữ bị cạo đầu, đánh đập dã man: Ngày 11/2, chị H.T.Đ. (trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang đi làm vườn thì bất ngờ bị 3 người khác xông vào đánh, cắt tóc khiến nạn nhân bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. Được biết, chồng chị Đ. đã qua đời từ lâu. Chị ở vậy nuôi con 1 mình. Người phụ nữ chấn thương sọ não vì bị 2 gã đàn ông tấn công: Ngày 15/1, trong lúc đang bế con trai chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (31 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị 2 người đàn ông tấn công, khiến nạn nhân chấn thương sọ não. Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc bắt nguồn từ việc chị Thảo cho một phụ nữ tên Phượng vay tiền để làm ăn. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, chồng và em trai Phượng đã đến cửa hàng đánh đập chị Thảo. 4 đối tượng hành hạ tàn bạo người phụ nữ trẻ: Một phụ nữ trẻ khi ngồi hóng mát vào ban đêm tại thị xã Hương Trà, TT-Huế đã 4 đối tượng xông tới lột quần áo rồi chửi bới, đánh đập vô cùng tàn nhẫn, đồng thời quay clip tung lên mạng với lý do "đánh ghen". Ngày 20/11/2020, 4 đối tượng này đã bị Công an thị xã Hương Trà khởi tố. Vay đồng nghiệp 30 triệu nhưng chậm trả, cô gái bị đánh đập cắt trụi tóc: Chị N.T.Q. (20 tuổi, ở Lạc Thủy, Hòa Bình) vay của Nguyễn Thu Hà (21 tuổi, trọ ở huyện Thường Tín, Hà Nội) 30 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau sẽ trả. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng tức ngày 13/11/2020, chị Q. bị Hà và Nguyễn Huy Hoàn (37 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội) nhốt giữ suốt đêm, đánh đập và cắt trụi tóc. Đánh đập dã man, chém người tình vì ghen: Ngày 22/4, Sau khi tàn cuộc nhậu cùng nhóm bạn, Nguyễn Đức Phú (1986, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) tra hỏi chị Lê Thị Kiều Thu (SN 1976) đi đâu về và cho rằng người tình nói dối nên cầm dao truy đuổi rồi chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ bất tỉnh, chưa dừng lại đối tượng sau đó còn đánh đập dã man, lột đồ nạn nhân. >>>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. Nguồn: ANTV.

Nữ nhân viên quán karaoke bị đồng nghiệp bạo hành: Ngày 25/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi tra tấn, bạo hành một nữ nhân viên quán karaoke rồi quay clip, tung lên mạng xã hội khoe "chiến tích" ở huyện Hưng Hà. Do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm này đã có những hành động tra tấn, làm nhục nạn nhân rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội. Chủ quán karaoke tra tấn nữ nhân viên như thời Trung Cổ: Để ép các nữ nhân viên bán dâm, Phạm Ngọc Tiên chủ quán karaoke Hoàng Gia (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Phạm Công Đạt nhân viên quán đã tra tấn tàn bạo ép các nhân viên 15-20 tuổi bán dâm. Ngày 9/4, Công an Quảng Ngãi giải cứu cùng lúc 8 tiếp viên nữ bị nhốt trong phòng với nhiều thương tích. Nhốt trong phòng trọ rồi đánh dập 3 nữ nhân viên: Tối 19/3, Nguyễn Tiến Thành Đạt (18 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) do tức giận việc 3 nữ tiếp viên bỏ đi nên đã dùng chổi, tay và chân đánh đập rồi khóa trái cửa nhốt các cô gái trong phòng trọ ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Nhận được tin báo, CA TP Buôn Ma Thuột đã giải cứu các nạn nhân, đưa về trụ sở làm việc. Người phụ nữ bị cạo đầu, đánh đập dã man: Ngày 11/2, chị H.T.Đ. (trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang đi làm vườn thì bất ngờ bị 3 người khác xông vào đánh, cắt tóc khiến nạn nhân bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. Được biết, chồng chị Đ. đã qua đời từ lâu. Chị ở vậy nuôi con 1 mình. Người phụ nữ chấn thương sọ não vì bị 2 gã đàn ông tấn công: Ngày 15/1, trong lúc đang bế con trai chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (31 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị 2 người đàn ông tấn công, khiến nạn nhân chấn thương sọ não. Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc bắt nguồn từ việc chị Thảo cho một phụ nữ tên Phượng vay tiền để làm ăn. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, chồng và em trai Phượng đã đến cửa hàng đánh đập chị Thảo. 4 đối tượng hành hạ tàn bạo người phụ nữ trẻ: Một phụ nữ trẻ khi ngồi hóng mát vào ban đêm tại thị xã Hương Trà, TT-Huế đã 4 đối tượng xông tới lột quần áo rồi chửi bới, đánh đập vô cùng tàn nhẫn, đồng thời quay clip tung lên mạng với lý do "đánh ghen". Ngày 20/11/2020, 4 đối tượng này đã bị Công an thị xã Hương Trà khởi tố. Vay đồng nghiệp 30 triệu nhưng chậm trả, cô gái bị đánh đập cắt trụi tóc: Chị N.T.Q. (20 tuổi, ở Lạc Thủy, Hòa Bình) vay của Nguyễn Thu Hà (21 tuổi, trọ ở huyện Thường Tín, Hà Nội) 30 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau sẽ trả. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng tức ngày 13/11/2020, chị Q. bị Hà và Nguyễn Huy Hoàn (37 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội) nhốt giữ suốt đêm, đánh đập và cắt trụi tóc. Đánh đập dã man, chém người tình vì ghen: Ngày 22/4, Sau khi tàn cuộc nhậu cùng nhóm bạn, Nguyễn Đức Phú (1986, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) tra hỏi chị Lê Thị Kiều Thu (SN 1976) đi đâu về và cho rằng người tình nói dối nên cầm dao truy đuổi rồi chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ bất tỉnh, chưa dừng lại đối tượng sau đó còn đánh đập dã man, lột đồ nạn nhân. >>>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. Nguồn: ANTV.