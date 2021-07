Những tấm gương vượt khó giành “điểm vàng” kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nam sinh “trường làng” trở thành thủ khoa toàn quốc khối A: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trần Cao Sơn, học sinh lớp 12A1, trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đạt 29,55 điểm, một số điểm gần như tuyệt đối. Nhà Sơn ở xã Vinh Quang, mảnh đất giáp biển, tận cùng của huyện Tiên Lãng, một huyện thuần nông, khó khăn nhất nhì của thành phố Hải Phòng. 12 năm theo học "trường làng", Sơn tự học là chính, không tham gia các lò luyện thi mà chỉ học trên lớp và ôn thi theo chương trình của nhà trường. Nam sinh người Mông đạt điểm 10 môn Địa lý: Vàng Xuân Anh, lớp 12A2, Trường THPT số 3 Mường Khương, nhà ở thôn Ma Cái Thàng, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương. Tổng điểm thi khối C của em là 26,25 điểm. Vàng Xuân Anh là học sinh người dân tộc Mông, là con út trong gia đình 4 chị em, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại học tập tại ngôi trường THPT khó khăn nhất tỉnh. Cậu học trò người Mông có ước mơ trở thành thầy giáo và đã đăng ký thi tuyển sinh đại học ngành Giáo dục. Nữ thủ khoa 3 điểm 10 khối B Hà Tĩnh: Trong đợt thi này, thí sinh Võ Thị Kim Anh, học sinh lớp 12A1 chuyên Toán, THPT chuyên Hà Tĩnh xuất sắc trở thành thủ khoa khối B (Toán, Hóa, Sinh) với mức điểm tuyệt đối 30/30. Cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh, Kim Anh đều đạt tối đa 10 điểm. (Ảnh: Báo Hà tĩnh) Bố mẹ Kim Anh đều là lao động tự do, làm nông nghiệp, đặc biệt từ 2 năm nay khi dịch bệnh bùng phát, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn vì gần như không có thu nhập. Nhưng không vì thế mà em nhụt chí. Trong suốt 2 năm lớp 11, 12 gần như Kim Anh không đi học thêm, chủ yếu học ở trường và chuyển sang học online, em có tinh thần tự học rất tốt Học trò nghèo ở xứ Quảng đạt điểm 10 môn văn: Cậu học trò nghèo Đặng Văn Quang ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, học sinh chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An, đã xuất sắc giành điểm 10 môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hoàn cảnh của gia đình Quang thuộc diện khó khăn. Cha em bị hen suyễn, mẹ bị chứng rối loạn tiền đình hành hạ khiến sức khỏe giảm sút.Chia sẻ về nguyện vọng của mình, Quang cho biết: "Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là các nhà tài trợ, quỹ tài trợ có thể hỗ trợ em 1 phần nào học phí, chi phí sinh hoạt khi em ra thành phố học...” (Ảnh: Lao động) >>> Mời quý vị xem thêm video: Phổ điểm thi tốt nghiệp giữ ổn định

