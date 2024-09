Thu hồi quà tặng khủng của cựu Bí thư Bến Tre, vì sao?

Trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được xác định,đã nhận hối lộ hai lần với số tiền hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ba lần với số tiền hơn 22 tỷ đồng.



Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản của cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre bao gồm 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng và 97 miếng kim loại màu vàng, 10 điện thoại di động các hãng Nokia, Iphone.

Xuyên Việt Oil

Ông Lê Đức Thọ còn bị thu giữ một xe ô tô Mercedes-Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak-Marin, Breguet, BlancPain, 2 đồng hồ để bàn, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, hơn 1,7 tỷ đồng, hơn 400.000 USD.

Ngoài ra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre còn được bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn... vì đã tư vấn cho Hạnh trong việc quản trị hoạt động của công ty.

Số tiền và quà mà bị can Hạnh biếu bị can Thọ gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe có tổng trị giá 355.000 USD.

Đối với số tiền và tài sản này, cơ quan điều tra xác định, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị can Thọ. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì nhận thấy, đây là số tiền phạm tội mà có .

Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận của bị can Hạnh, bị can Thọ khai, đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD mà bị can Thọ đã nhận của bị can Hạnh (bao gồm khoản được tặng và khoản nhận hối lộ), bị can Thọ khai, gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Quá trình điều tra, em trai bị can Thọ đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra đã giữ hộ anh trai.

Đến nay, bị can Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan tố tụng nhận thấy, bị can Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Bị can Thọ cũng có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Ngoài ra, bị can Thọ còn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Ngân hàng Nhà nước...Theo Viện KSND tối cao, bị can Thọ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Trong vụ án trên, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Hạnh chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil. Đồng thời, kê biên 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của bà Hạnh.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra tạm dừng giao dịch đối với 46 bất động sản của bà Hạnh, 8 bất động sản của Công ty Xuyên Việt Oil, 14 bất động sản Công ty Xuyên Việt Oil có góp vốn hoặc sở hữu của bà Hạnh và một số bất động sản liên quan khác.

Liên quan vụ án trên, đến nay, nhiều bị can khác cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã nộp 730 triệu đồng; Bị can Đặng Công Khôi, cựu Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã nộp 20.000 USD (tương đương 499 triệu đồng). Bị can Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn đã nộp 50.000 USD và 509 triệu đồng.

Bị can Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM đã nộp 2,9 tỷ đồng. Trong khi đó, bị can Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã nộp lại toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) đã nhận hối lộ.

Bị can Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) đã nộp 105.000 USD. Bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã nộp 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Theo đó, bị can Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ từ đầu năm 2018. Để được ông Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 2 lần.

Từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ đã hai lần nhận hối lộ 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh.

Lê Đức Thọ cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Hải có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ông Hải cũng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước là đơn vị tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Ông Hải chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp Giấy phép cho công ty này.

Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của Hạnh tại phòng làm việc.