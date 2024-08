Xuyên Việt Oil tặng đồng hồ tiền tỷ: Choáng với loạt quà tặng khủng

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ là người hưởng nhiều lợi ích vật chất nhất từ Xuyên Việt Oil khi đã nhận hối lộ 600.000 USD và nhiều quà tặng đắt đỏ như 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (gần 10 tỷ đồng); 1 xe ô tô Mercedes S450 Luxury (6,6 tỷ đồng). Ông Thọ khi đương chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng nhiều lần được tặng quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức từ Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD. Cựu Phó Vụ trưởng thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An cũng được bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil mời đến nhà ăn tối và "tặng" chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Ông An khai đã bán đồng hồ với giá 23.000 USD. Kết luận điều tra cho thấy, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 bị can với tổng cộng hơn 1,3 triệu USD và 900 triệu đồng. Thực tế bà Hạnh chỉ đưa hối lộ thành công trên thực tế là trên 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, bà Hạnh không tiếc tay mua những món quà đắt tiền xa xỉ tặng các cựu lãnh đạo, quan chức. Nhận túi quà 200.000 USD chỉ nghĩ là “sản phẩm y tế”. Trong vụ án Việt Á, cựu Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đáng chú ý, ông Chu Ngọc Anh được Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt “cảm ơn” 200.000 USD. Tại phiên xét xử, nói về việc này, ông Chu Ngọc Anh thừa nhận cầm 200.000 USD từ Việt, ban đầu chỉ nghĩ bên trong túi quà là sản phẩm y tế. “Lì xì mấy cháu…50.000 USD”: Trong đại án Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được Phan Quốc Việt chuyển cho hơn 2 triệu USD để “xử lý công việc”. Đáng chú ý, vào dịp Tết Nguyên đán 2022, trong lần đến trụ sở Bộ Y tế gặp Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việt đã đưa một túi vải màu xanh bên trong có chứa 50.000 đô với lý do “Em lì xì mấy cháu!”. Ông Nguyễn Thanh Long cầm và cười nói: “Vẽ chuyện!”. Vali khóa số chứa đựng 4 chai rượu vang: Tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, một tình tiết gây tranh cãi khi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận là có nhận chiếc cặp khóa số trong chỉ là bốn chai rượu vang, chứ không như cáo buộc là chứa 450.000 USD. Tuy nhiên, căn cứ vào nhiều dữ liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan tố tụng cho rằng đủ cơ sở để kết luận Hưng đã nhận 450.000 USD, cùng với 350.000 USD mà Hưng đã nhận trước đó, cơ quan tố tụng quy kết Hưng nhận tổng cộng 800.000 USD (tương đương 18,8 tỷ đồng). Quà lễ, Tết của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca: Tháng 6/2024, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan nhận 35 tỷ hứa chạy án. Đáng chú ý, thời điểm bắt giữ ông Ca, khám xét chỗ ở của ông Ca ở hai địa chỉ, cảnh sát phát hiện, tạm giữ nhiều tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, trang sức, kim loại màu vàng, GCNQSD đất. Ông Ca và vợ khai số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản. Nhận 14,5 tỷ nghĩ “quà cảm ơn”: Tại phiên xét xử đại án AIC về sai phạm đầu tư công tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc bệnh viện kiêm Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ khai 14,8 tỷ nhận của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng giám đốc AIC, là quà cảm ơn do nhận khi đã đấu thầu xong. Còn luật sư bào chữa cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành cho rằng, ông Thành nhận 14,5 tỷ đồng "chỉ vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật". Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh: Tháng 5/2024, TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan vụ án khai thác quặng Apatit trái phép. Cựu Bí thư Nguyễn Văn Vịnh bị cáo buộc ký nhiều văn bản trái pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác quặng trái phép, được "cảm ơn" 5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Vịnh còn gây chú ý dư luận khi liên quan việc cho, nhận 7 lô đất ở đô thị đều nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Lào Cai. “Thùng hoa quả ngon và 2 triệu USD”: Trong vụ án liên quan thương vụ MobiFone, cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà cũng nhận hối lộ 2,5 triệu USD dưới dạng quà Tết và “thùng hoa quả ngon”. Tại phiên xét xử tháng 12/2019, ông Trà khai nhận món quà biếu Tết, về mở có phong bì 500.000 USD. Lần khác, được nói tặng chút hoa quả ngon với 2 thùng carton, bên trong có 2 triệu USD. 5,2 triệu USD đựng trong 3 thùng xốp trái cây: Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Đỗ Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II, NHNN) bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan, thông qua cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn và một số bị cáo. Trong đó, Văn đã 3 lần đưa 5 triệu USD được chất đầy 3 thùng xốp đựng trái cây cho bà Nhàn. Theo bà Nhàn, khi Văn mang thùng xốp đến và nói là quà tặng, bị cáo không biết bên trong là tiền. Lần khác, bà Nhàn đưa mật khẩu cho Văn lên để bỏ thùng xốp vào nhà, khi biết là tiền đã trả lại nhưng Văn không nhận. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ 'chuyến bay giải cứu' ba người nhận hối lộ nhiều nhất bị y án chung thân

