Thủ đoạn “lừa tình” hàng loạt phụ nữ của tiến sĩ đã có vợ con

Ngày 22/11, Viện KSND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), Tiến sĩ, nguyên giảng viên khoa Sư phạm, trường Đại học Bạc Liêu về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa tình nhiều phụ nữ.

Báo Công an nhân dân đưa tin, Thịnh đang có vợ, 2 con hợp pháp và sinh sống tại P.1, TP.Bạc Liêu. Tuy nhiên, người này đã sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để lừa sống chung như vợ chồng với nhiều phụ nữ, vi phạm luật Hôn nhân gia đình.



Cụ thể, thông tin trên báo Thanh Niên, khoảng đầu năm 2011, Thịnh được bạn bè giới thiệu nên biết chị N.T.P.T. (30 tuổi, ở huyện Cái Nước, Cà Mau). Qua những lời đường mật, chị T. tin Thịnh còn độc thân nên chung sống như vợ chồng. Sau khi tổ chức đám cưới tại nhà chị T. theo phong tục tập quán truyền thống vào khoảng tháng 4/2011, gia đình chị T. yêu cầu Thịnh phải đi đăng ký kết hôn.

Nguyễn Văn Thịnh lừa tình, chung sống với nhiều phụ nữ. Thịnh nhờ người chạy xe ôm ở TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) là Trần Thanh Bảo làm giả giấy chứng nhận độc thân với giá 2 triệu đồng rồi dùng nó để đăng ký kết hôn và khai sinh cho con. Quá trình chung sống, chị T. phát hiện Thịnh lừa tình nên quyết định ly hôn.

Chưa dừng lại, Thịnh còn sống như vợ chồng với một phụ nữ khác cũng ở huyện Cái Nước. 2 người có chung với nhau một cô con gái vào tháng 12/2014. Biết Thịnh có vợ, con hợp pháp ở phường 1, TP.Bạc Liêu, người phụ nữ này chủ động cắt đứt quan hệ.

Tiếp đó, tháng 4/2016, Thịnh thuê người làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả để lừa dối, chung sống như vợ chồng và có một con chung với chị Đ.T.M.L. (36 tuổi, công chức tại Đồng Tháp).

Tuy nhiên, quá trình chung sống, chị L. phát hiện Thịnh lừa tình, lừa tiền, có hành vi làm giả giấy tờ nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu. Ngày 2/8/2018, cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu khởi tố bị can đối với Thịnh.