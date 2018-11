Hà Nội nắng, miền Nam mưa to do ảnh hưởng bão số 9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong ngày 24/11, nhiều khu vực phía Nam sẽ có mưa to và dông; còn tại Hà Nội thì trời nắng, không mưa.

Cơn bão số 9 có vị trí tâm lúc 1h sáng 24/11 ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông gây mưa và gió bão mạnh cho các vùng biển phía Nam.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 24/11 như sau:

Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 89%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Từ trưa và chiều ở Bà Rịa Vũng tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bế Tre, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sâu trong đất liền các tỉnh miền Đông có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 đến 25 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 26-28 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-5; từ trưa và chiều trên đất liền các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng ven biển Bình Thuận có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Độ ẩm từ 75 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, riêng phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 đến 21 độ; phía Nam 15-18 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ; phía Nam có nơi dưới 24 oC.