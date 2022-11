Thủ đoạn chiếm đoạt gần 20 tỷ của nữ kế toán trưởng ở Hải Dương

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã làm rõ hành vi của một nữ kế toán chiếm đoạt gần 19,7 tỷ đồng tại một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tân Trường.

Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" và đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Thị Yến Hoa

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 4/7, Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Teppei Ishikawa - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SanSei Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường) tố giác việc bị Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) - kế toán trưởng của công ty đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sự tin tưởng, quản lý lỏng lẻo đã tham ô gần 19,7 tỷ đồng.

Xác minh cho thấy, ngày 1/6/2021, Công ty TNHH SanSei Việt Nam sáp nhập thêm Công ty TNHH SanSei ViNa ở cùng khu công nghiệp Tân Trường. Khi đó, Nguyễn Thị Yến Hoa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty.

Hoa được giao trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế tài chính, quyết định bổ nhiệm. Ngoài ra, công ty còn giao cho Hoa quản lý quỹ tiền mặt, két sắt để tiền mặt (kế toán trưởng kiêm thủ quỹ). Hoa cũng là người quản lý chìa khóa két sắt của công ty và hằng tháng chịu trách nhiệm báo cáo quỹ tiền mặt cho tổng giám đốc.

Khi sáp nhập hai công ty, số tiền mặt được chuyển cho Hoa quản lý gần 631 triệu đồng. Sau khi sáp nhập, Công ty TNHH SanSei Việt Nam có thêm nguồn tiền từ việc kinh doanh và đầu tư chuẩn bị mua thêm máy móc phục vụ hoạt động. Thời gian này, Hoa làm thủ tục rút tổng số tiền từ ngân hàng 22,6 tỷ đồng và 46.250 USD. Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD trong tổng số tiền đã rút ra của công ty.

Cuối tháng 5/2022, công ty kiểm tra phát hiện thất thoát quỹ tiền mặt và Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của mình. Công ty cho Hoa thời gian khắc phục số tiền đã chiếm đoạt nhưng thị mới trả được 1 tỷ 45 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận, do bản thân có tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng (Line an Group, Forex…) bị thua lỗ nên trong quá trình làm việc tại công ty, Hoa đã lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng, lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo của công ty nên đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc để Tổng giám đốc công ty và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi tổng giám đốc vắng mặt) ký tờ séc.

Từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/5/2022, Hoa đã thực hiện 28 lần rút toàn bộ số tiền trên. Sau khi rút được tiền mặt của công ty, Hoa đã sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích cá nhân: Sử dụng tiền tham gia chơi tiền ảo, chứng khoán, sử dụng tiền chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo thẩm quyền.

