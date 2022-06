Những giám đốc CDC tỉnh, thành nào tham ô vụ Việt Á?

Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp tham ô 4 tỷ đồng. Ông Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng 2 thuộc cấp mới đây bị khởi tố về tội Tham ô tài sản. Năm 2020 và 2021, ông Thạnh đã chỉ đạo 2 thuộc cấp làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 thành mẫu đơn, hợp thức hóa hàng chục nghìn bộ kit được các đơn vị tài trợ thành bộ kit mua của Việt Á. Số vật tư dôi dư sau khi “phù phép” được ông Thạnh cùng đồng phạm chuyển cho Việt Á để chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng. Giám đốc CDC Khánh Hoà nhận 1,9 tỷ đồng tiền hoa hồng. Ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc CDC Khánh Hòa mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Dõng, nhân viên CDC Khánh Hòa đã đề nghị nhà thầu là VNDAT chi tiền phần trăm của hợp đồng mua bán Kit test. Nhận hơn 1,9 tỷ đồng, ông Dõng chia cho 2 nhân viên lần lượt là 30 triệu và 50 triệu đồng, gần 1,9 tỷ đồng còn lại ông Dõng quản lý và sử dụng cá nhân. CDC TP Hà Nội nhận hơn 1 tỷ từ Việt Á. Ông Trương Quang Việt – Giám đốc CDC Hà Nội cùng kế toán trưởng bị điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Điều tra ban đầu, CDC Hà Nội đã đưa các tính năng kỹ thuật sản phẩm bộ xét nghiệm của Việt Á vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Việt Á trúng thầu, đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Giám đốc CDC Đắk Lắk nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng 5 đồng phạm bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021, CDC Đắk Lắk tạm ứng 87.497 kit test Covid-19 của một số công ty. Các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm rồi thanh toán hơn 13 tỷ đồng cho Công ty Việt Á và một số công ty khác, gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Việt Á đã chi các cá nhân CDC Đắk Lắk hơn 3 tỷ đồng, trong đó, ông Trí hơn 1,32 tỷ đồng. Giám đốc CDC Hà Giang cùng thuộc cấp nhận hơn 1 tỷ đồng. Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang cùng 2 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ. Các bị can không thực hiện đúng các quy định về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách và trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kít xét nghiệm của Việt Á, các bị can đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Cựu Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang trả lại quà Việt Á. Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành - cựu giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp vì hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” do vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 liên quan Việt Á. Trước khi bị bắt, ông Lành tiết lộ đã từng giao nộp “giỏ quà” bên trong có 450 triệu đồng cho cơ quan chức năng. Cán bộ BVĐK tỉnh Phú Thọ nhận hơn 2 tỷ đồng hoa hồng của Việt Á: Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc BVĐK tỉnh Phú Thọ, nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “hoa hồng” từ Việt Á. Kết luận thanh tra nêu rõ, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021, Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á 4 lần chuyển cho ông Phú qua 2 tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Ông Phú chỉ báo cáo khi đoàn thanh tra đến làm việc tại BVĐK tỉnh Phú Thọ (ngày 25/1/2022). Giám đốc và cán bộ CDC Nam Định nhận hơn 3,1 tỷ từ Việt Á: Ngày 25/4, Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Đáng chú ý, các cá nhân trên đã nhận hơn 3,1 tỷ từ Việt Á. Trước đó, ông Lưu từng khẳng định không nhận một đồng "hoa hồng" nào trong cả 4 hợp đồng ký kết với Công ty Việt Á. Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỷ đồng của Việt Á: Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang từng khẳng định "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á, quá trình đấu thầu thực hiện đúng quy định". Tuy nhiên, kết luận điều tra ban đầu xác định ông Tuấn cùng hai người khác đã thỏa thuận nhận hoa hồng 44 tỷ đồng từ Việt Á. Cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị cáo buộc nhận 27 tỷ của Việt Á: Ngoài hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đã bị khởi tố, cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến còn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, ông Tuyến đã nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng. Trước đó, Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Giám đốc CDC Bình Phước trả quà Việt Á: Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC Bình Phước mới đây đã bị kỷ luật cách chức do có vi phạm nghiêm trọng trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống COVID-19. Ông Sáu từng được Công ty Việt Á tặng quà và đã nộp lại quà này cho cơ quan chức năng. Đến nay, gói quà Việt Á tặng ông Sáu vẫn chưa được tiết lộ. Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, người này đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Công ty Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng; số tiền "hoa hồng" mà công ty này chi cho các "đối tác" là gần 800 tỷ đồng. Đến nay, sau 6 tháng điều tra vụ Việt Á, các cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam hơn 60 người do có sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh; một số lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ; 37 người là giám đốc CDC, lãnh đạo và cán bộ y tế 15 tỉnh thành. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. (Nguồn: VTV1)

Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp tham ô 4 tỷ đồng. Ông Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng 2 thuộc cấp mới đây bị khởi tố về tội Tham ô tài sản. Năm 2020 và 2021, ông Thạnh đã chỉ đạo 2 thuộc cấp làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 thành mẫu đơn, hợp thức hóa hàng chục nghìn bộ kit được các đơn vị tài trợ thành bộ kit mua của Việt Á. Số vật tư dôi dư sau khi “phù phép” được ông Thạnh cùng đồng phạm chuyển cho Việt Á để chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng. Giám đốc CDC Khánh Hoà nhận 1,9 tỷ đồng tiền hoa hồng. Ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc CDC Khánh Hòa mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Dõng, nhân viên CDC Khánh Hòa đã đề nghị nhà thầu là VNDAT chi tiền phần trăm của hợp đồng mua bán Kit test. Nhận hơn 1,9 tỷ đồng, ông Dõng chia cho 2 nhân viên lần lượt là 30 triệu và 50 triệu đồng, gần 1,9 tỷ đồng còn lại ông Dõng quản lý và sử dụng cá nhân. CDC TP Hà Nội nhận hơn 1 tỷ từ Việt Á. Ông Trương Quang Việt – Giám đốc CDC Hà Nội cùng kế toán trưởng bị điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Điều tra ban đầu, CDC Hà Nội đã đưa các tính năng kỹ thuật sản phẩm bộ xét nghiệm của Việt Á vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có Việt Á trúng thầu, đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Giám đốc CDC Đắk Lắk nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng 5 đồng phạm bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021, CDC Đắk Lắk tạm ứng 87.497 kit test Covid-19 của một số công ty. Các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm rồi thanh toán hơn 13 tỷ đồng cho Công ty Việt Á và một số công ty khác, gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Việt Á đã chi các cá nhân CDC Đắk Lắk hơn 3 tỷ đồng, trong đó, ông Trí hơn 1,32 tỷ đồng. Giám đốc CDC Hà Giang cùng thuộc cấp nhận hơn 1 tỷ đồng. Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang cùng 2 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ. Các bị can không thực hiện đúng các quy định về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách và trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kít xét nghiệm của Việt Á, các bị can đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Cựu Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang trả lại quà Việt Á. Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành - cựu giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp vì hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” do vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 liên quan Việt Á. Trước khi bị bắt, ông Lành tiết lộ đã từng giao nộp “giỏ quà” bên trong có 450 triệu đồng cho cơ quan chức năng. Cán bộ BVĐK tỉnh Phú Thọ nhận hơn 2 tỷ đồng hoa hồng của Việt Á: Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc BVĐK tỉnh Phú Thọ, nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “hoa hồng” từ Việt Á. Kết luận thanh tra nêu rõ, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021, Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á 4 lần chuyển cho ông Phú qua 2 tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Ông Phú chỉ báo cáo khi đoàn thanh tra đến làm việc tại BVĐK tỉnh Phú Thọ (ngày 25/1/2022). Giám đốc và cán bộ CDC Nam Định nhận hơn 3,1 tỷ từ Việt Á: Ngày 25/4, Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Đáng chú ý, các cá nhân trên đã nhận hơn 3,1 tỷ từ Việt Á. Trước đó, ông Lưu từng khẳng định không nhận một đồng "hoa hồng" nào trong cả 4 hợp đồng ký kết với Công ty Việt Á. Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỷ đồng của Việt Á: Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang từng khẳng định "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á, quá trình đấu thầu thực hiện đúng quy định". Tuy nhiên, kết luận điều tra ban đầu xác định ông Tuấn cùng hai người khác đã thỏa thuận nhận hoa hồng 44 tỷ đồng từ Việt Á. Cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị cáo buộc nhận 27 tỷ của Việt Á: Ngoài hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đã bị khởi tố, cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến còn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, ông Tuyến đã nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng. Trước đó, Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Giám đốc CDC Bình Phước trả quà Việt Á: Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC Bình Phước mới đây đã bị kỷ luật cách chức do có vi phạm nghiêm trọng trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống COVID-19. Ông Sáu từng được Công ty Việt Á tặng quà và đã nộp lại quà này cho cơ quan chức năng. Đến nay, gói quà Việt Á tặng ông Sáu vẫn chưa được tiết lộ. Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, người này đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Công ty Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng; số tiền "hoa hồng" mà công ty này chi cho các "đối tác" là gần 800 tỷ đồng. Đến nay, sau 6 tháng điều tra vụ Việt Á, các cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam hơn 60 người do có sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh; một số lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ; 37 người là giám đốc CDC, lãnh đạo và cán bộ y tế 15 tỉnh thành. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. (Nguồn: VTV1)