Thông tin “vỡ đê ở Hải Dương” là sai sự thật

Sáng 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc vỡ đê tại các xã Thanh Xuân, Thanh Lang, Việt Hồng, An Phượng, các xã khu Hà Đông,... và một số xã trong tỉnh Hải Dương. Những thông tin này gây hoang mang dư luận địa phương, nhiều người dân đổ xô đi mua hàng hóa, tích trữ lương thực, thực phẩm.



Lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà khẳng định, những thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt, không chính xác. Đến thời điểm 10h30 ngày 10/9/2024, các tuyến đê trên địa bàn huyện Thanh Hà đều còn trong tình trạng an toàn, chưa phát hiện sự cố.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc vỡ đê, phá đê là thông tin sai sự thật.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương cũng khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và nhiều hội nhóm trên zalo về việc vỡ đê, phá đê để phân lũ ở huyện Tứ Kỳ, huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, thành phố Chí Linh… là thông tin sai sự thật.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương khẳng định tình hình đê điều trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, không có sự cố.

Chính quyền tỉnh Hải Dương đề nghị người dân theo dõi thông tin trên Đài, báo tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các trang thông tin chính thức của các cơ quan chức năng; tuyệt đối không nghe, tin theo những thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Chính quyền các địa phương cũng đề nghị khi phát hiện thông tin sai sự thật cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 10/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã phát lệnh báo động số II trên hệ thống sông Thái Bình.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các cấp, các ngành triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra canh gác đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

UBND các huyện, thành phố, thị xã bằng các biện pháp thông tin thực hiện ngay việc cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh. Di chuyển ngay toàn bộ vật tư, phương tiện, thiết bị, tài sản khác ngoài bãi sông, trên sông để đảm bảo an toàn, thu hoạch ngay các sản phẩm nông nghiệp ngoài bãi sông; đối với cá lồng trên sông thu hoạch ngay cá nuôi trên lồng, di chuyển các lồng cá về nơi an toàn, trường hợp không thể di chuyển phải gia cố lồng bè đảm bảo an toàn; triển khai các giải pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản ngoài bãi sông; giải tỏa ngay các bến bãi vật liệu xây dựng, kinh doanh than, đóng tàu, các vật cản khác ngoài bãi sông để đảm bảo an toàn, thoát lũ.

Đối với các khu dân cư ngoài bãi sông, chủ động chuẩn bị sẵn sàng, chi tiết phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, thực hiện ngay khi có lệnh, không để xảy ra bị động, bất ngờ, chậm trễ dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

Triển khai lực lượng thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra canh gác đê trên các tuyến đê, theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều, chú ý các trọng điểm xung yếu, các bờ kè, bở lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các cống qua đê, rà soát chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng xử lý ứng phó mọi tình huống. Tổ chức cấm các phương tiện đi trên đê trong thời gian báo động lũ.

Kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê. Thực hiện nghiêm quy định về đóng, mở cống dưới đệ trong mùa lũ. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 năm 2024 gây ra trên địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương. Tổ chức việc thường trực, trực ban 24/24 giờ, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với mưa lũ dẫn tới sự cố công trình không kịp thời phát hiện gây sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương và các địa phương đã thực hiện nghiêm túc tuần tra, canh gác, đảm bảo từng vị trí đê đều có người kiểm tra, chịu trách nhiệm theo mức báo động II; theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều nhất là các vị trí xung yếu, các kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các cống qua đê…