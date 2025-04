Phát hiện ma túy, shisha, bóng cười tại GT Beer ở Đồng Nai

Vào khoảng 00h30 ngày 14/4, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Long An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh GT Beer, địa chỉ tại xã Long An.

Công an kiểm tra cơ sở GT Beer lúc rạng sáng, phát hiện nhiều vi phạm. (Ảnh: CA Đồng Nai)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy đối với 36 người, gồm 23 khách, 12 nhân viên và 1 chủ cơ sở. Kết quả, 3 trường hợp dương tính với chất ma túy. Đặc biệt, một đối tượng bị phát hiện đang tàng trữ trái phép một gói ma túy đá.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng chất kích thích, gồm: 16 bình khí (trong đó 5 bình chưa sử dụng), 10 bộ dụng cụ hút shisha, 1 hộp nhựa đựng shisha, 20 quả bóng cười chưa qua sử dụng, 6 hộp than hoạt tính, cùng 4 chai rượu Henessy và 1 chai Chivas 12.

Cơ sở GT Beer được xác định có dấu hiệu tổ chức hoạt động theo mô hình vũ trường trá hình , gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tệ nạn xã hội.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.