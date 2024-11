Thông tin mới vụ ngộ độc do ăn bánh mì ở Vũng Tàu

Tính đến chiều ngày 30/11, hệ thống giám sát của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng số bệnh nhân đến nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsovpetro là 379 người do nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình. Trong đó, có 1 người tử vong là ông T.V.R. (71 tuổi, ngụ phường 11, TP.Vũng Tàu).

Chiều tối ngày 30/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo kết quả thử nghiệm nhiều mẫu không đạt theo quy định về an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm tại tiệm bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình (TP.Vũng Tàu). Các mẫu thực phẩm này được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu; kết quả do Viện Y tế công cộng TPHCM xác định.

Nhiều người dân sau khi ăn bánh mì tại thành phố Vũng Tàu phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận chất lượng mẫu kết quả xét nghiệm được lấy mẫu từ tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình đều không đạt theo quy chuẩn kỹ quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm .

Cụ thể, các mẫu thịt heo và chả lụa có Escheriachia coli và Salmonella, pate heo có Salmonella, nước sốt thịt heo có Salmonella. Riêng trong rau sống ăn kèm (hành lá, ngò rí), có Escheriachia coli và Salmonella và vi khuẩn tụ cầu (Staphylococcus).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đề nghị cơ sở tạm ngưng hoạt động đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm kể trên đến khi có kết luận về vụ việc.

Trước đó, ngày 26/11, nhiều người đã phải nhập viện khám, điều trị với triệu chứng đau bụng, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần... sau khi ăn bánh mì được mua từ tiệm bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình (phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu). Bánh được bán chủ yếu ở tiệm là bánh mì thập cẩm gồm thịt luộc, chà bông, bơ, patê, chả lụa, nước sốt, đồ chua, hành ngò.