Thông tin mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đối với thi sinh thi đợt 1: là các thí sinh không liên quan đến các ca F0, F1, F2 : không nằm trong vùng phong tỏa hoặc vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Bộ GD&ĐT tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT và các ngành liên quan tuyên truyền về kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội.

Quán triệt thí sinh, thời điểm này hạn chế đi đến những nơi không cần thiết, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch, ưu tiên xét nghiệm, tiêm vắc-xin cho những người tham gia kỳ thi. Bố trí điểm thi, phòng thi dự phòng để sử dụng khi cần thiết.

Các địa phương cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi đợt 1 gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 5/7. Trên cơ sở đề nghị (nếu có) của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT các địa phương đánh giá: việc tổ chức kỳ thi làm 2 đợt là thuận lợi cho công tác tổ chức, đảm bảo an toàn cho thí sinh lẫn cán bộ tham gia kỳ thi. Nếu tổ chức điểm thi cho thí sinh F1, F2 thì dù có ít thí sinh nhưng vẫn tốn kém, áp lực.

Tại Nghệ An, sau khi phát hiện một số ca mắc COVID-19, tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại TP Vinh và huyện Diễn Châu. Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: cách đây khoảng 1 tháng, Nghệ An đã yêu cầu thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi không ra khỏi địa bàn. Nghệ An cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 cho thí sinh không liên quan COVID-19.

Thí sinh F1, F2 và thí sinh ở thành phố, huyện giãn cách xã hội sẽ thi đợt 2. “Nguyện vọng của đa số thí sinh, phụ huynh vẫn mong muốn tham gia kỳ thi đợt 1 vì càng để kéo dài các em càng bị áp lực tâm lý, do đó nếu đến ngày thi, huyện, thành phố bỏ được giãn cách thì thí sinh ở đó sẽ dự kỳ thi đợt 1” - ông Thành nói.

Theo ông Thành, việc tổ chức kỳ thi trong bối cảnh có dịch sẽ có nhiều việc phải phải làm. Thứ nhất, năm nay cán bộ, giáo viên ở huyện, thành phố nào thì tham gia làm thi ở trong huyện, thành phố đó, không đổi chéo như kỳ thi năm trước.

Để đảm bảo khách quan, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ phân công giáo viên, cán bộ trường này đi coi thi ở trường khác. Từ ngày 1/7, mỗi ngày các trường THPT phải rà soát, báo cáo một lần yếu tố dịch tễ của thí sinh để không lọt thí sinh liên quan COVID-19 vào kỳ thi đợt 1.

Thứ hai, ngành giáo dục phối hợp ngành y tế kiến nghị địa phương ưu tiên tiêm vac-xin cho lực lượng cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, với khoảng 36.000 thí sinh dự thi, địa phương phải điều động tới 5.000 cán bộ, giáo viên và các lực lượng liên quan tổ chức kỳ thi nên sẽ không đủ vac-xin. Sức khỏe đội ngũ chuẩn bị đi in sao đề cũng khiến Sở GD&ĐT lo lắng.

“Trước khi vào khu vực in sao, bị cách ly dài ngày, đội ngũ này được kiểm tra COVID-19 nhưng trong quá trình in sao, nếu có trường hợp mắc COVID-19 sẽ rất khó khăn cho công tác điều trị. Vì vậy, năm nay tại điểm in sao đề thi, phải chuẩn bị cả phòng cách ly đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra” - lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Từ trưa 18/6, Hà tĩnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng về phòng chống dịch ở một số địa bàn. Hà Tĩnh hiện có 1 thí sinh mắc COVID-19, một số học sinh là F1 của thí sinh này đang được cách ly tập trung 21 ngày.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: địa phương quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đúng như kế hoạch dự kiến diễn ra ngày 7-8/7. “Tuy nhiên, sát thời điểm kỳ thi đợt 1 diễn ra, tùy tình hình dịch bệnh của địa phương khi đó diễn biến thế nào, mới có đề xuất về việc tổ chức đợt 2”.

Theo ông Quốc Anh, Hà Tĩnh đã chuẩn bị 35 điểm thi; mỗi điểm thi được bố trí 1-3 phòng thi dự phòng. “Các giáo viên và lực lượng khác thuộc diện F1, F2, F3 không được điều động làm nhiệm vụ tại các kỳ thi. Điều động giáo viên THCS làm lực lượng dự phòng, hiện đã được tập huấn kỹ công tác tổ chức thi”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, địa phương đang chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trình UBND thành phố. Sau khi phương án được phê duyệt, Sở sẽ sớm công bố cho thí sinh, phụ huynh.

Tại Bắc Giang, sau khi Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt, Sở GD$ĐT Bắc Giang đã điều chỉnh phương án tổ chức. Trước đó, địa phương lên phương án và chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ tổ chức kỳ thi 1 đợt cho toàn bộ thí sinh, bao gồm đối tượng F1, F2.

Tuy nhiên, việc tổ chức kỳ thi 1 đợt có thí sinh F1, F2 sẽ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 . Với phương án mới, Bắc Giang sẽ tổ chức 2 đợt thi; đợt 1 cho thí sinh không liên quan đến COVID-19, đợt 2 cho các thí sinh F1, F2, và các thi sinh tại vùng giãn cách xã hội.