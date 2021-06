Tin nóng 18/6: Dọa đưa ra nước ngoài giết người, lấy thận đem bán

Dọa đưa ra nước ngoài giết người, lấy thận đem bán: Nguyễn Văn Nhất Thắng (31 tuổi, ở Đắk Lắk) có quen biết và vay của bà Trần Thị Thắm (47 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) 4,4 tỷ đồng. Đến hạn thanh toán và nhiều lần đòi không được, bà Thắm đã thuê Đào Duy Thắng (46 tuổi, ở Đắk Lắk) đòi giúp khoản nợ trên. Nhóm của Thắng đã bắt giữ đánh đập nạn nhân để ép trả 4,4 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này còn đe dọa đưa Nhất Thắng ra nước ngoài giết, bán thận lấy tiền. May mắn anh Thắng đã trốn thoát. Ngày 18/6, nhóm Duy Thắng bị bắt. Cô gái bị tên cướp sàm sỡ trên ô tô: Nguyễn Ngọc Minh (36 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã chặn đường chị H. (22 tuổi) rồi dùng dao khống chế, ép cô gái lên ô tô. Lục soát người nhưng không phát hiện tài sản giá trị, Minh sàm sỡ nạn nhân. Lợi dụng sơ hở, chị H. lấy con dao mà Minh để dưới ghế rồi khống chế, bắt bị can mở cửa ô tô rồi chạy thoát. Ngày 18/6, Công an huyện Lâm Thao đã bắt tạm giam Minh để điều tra. 2 người tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 18/6, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Theo đó, anh V.V.N (SN 1980; quê ở huyện Đại Lộc) chết trong tư thế treo cổ ở nghĩa trang Dạt Bằng (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) và anh P.T.A, (SN 1981; ngụ xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) tư thế treo cổ tại một ngôi nhà bỏ hoang, bên cạnh là một chiếc xe máy. Chém hàng xóm do mâu thuẫn: Gia đình Bùi Đức Thuận (SN 1991, trú xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là hàng xóm của gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ SN 1968 (ông Mỹ là cha của Nguyễn Phát Chấn) đang kéo dây điện ngang nóc nhà của ông Mỹ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Tức giận vì điều này, Chấn đã dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào người Thuận gây thương tích là 20%. Ngày 18/6, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố, bắt tạm giam Chấn. Truy tìm tài xế xe Mercedes - Benz gây tai nạn rồi bỏ chạy: Ngày 18/6, tại phường Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) xe ô tô con Mercedes - Benz màu đen loại 5 chỗ (chưa rõ biển số, người điều khiển) đã đâm vào phần đuôi xe mô tô do chị Nguyễn Thị Vân A. (SN 1977, trú Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển đang sang đường. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô con Mercedes - Benz không dừng lại và tiếp tục di chuyển theo hướng Cẩm Phả - Hạ Long. Cú va quệt trên khiến chị Vân A. bị thương; xe mô tô bị hỏng. Hiện Công an đang truy tìm xe ô tô, danh tính tài xế... để xử lý theo quy định pháp luật. Triệt phá đường dây tín dụng đen với lãi suất đến 180%/năm: Ngày 8/6, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay với lãi suất 108% - 180% một năm do Nguyễn Vũ Toàn (SN 1985, trú huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cầm đầu. Nhóm này cho vay với lãi suất 108% - 180% mỗi năm. Nếu người vay không trả được tiền lãi hằng tháng, chúng sẽ đe doạ, đánh đập nạn nhân, gây sức ép buộc người vay phải trả lãi. Đe doạ giết cả nhà hàng xóm: Hoàng Minh Đức (SN 1992, trú tại xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn) xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến lối đi chung, Đức đã chuẩn bị một hộp catton bên trong có 1 viên đạn và 1 bức thư đe doạ giết cả gia đình bà H. sau đó lẻn vào để trong sân nhà hàng xóm. Khi nhận được thư doạ, gia đình bà H. đã làm đơn trình báo Công an TP. Lạng Sơn. Ngày 18/6, VKSND TP. Lạng Sơn đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, tạm giam bị can với Đức. Nam thanh niên mang ma túy vào khu cách ly: Được đưa vào khu cách ly tập trung tại xã Đại Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nhưng N.V.T (SN 1989, trú tại thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn) lại có hành vi tàng trữ 3 tép chứa chất bột màu trắng nghi là Heroin. Ngày 18/6, Công an xã Đại Sơn đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Sơn Động để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định. Mở văn phòng công chứng giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người mua đất: Ngày 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả rất tinh vi. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối tượng đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm "con mồi" để bán lấy tiền chia nhau. Bắt xe ô tô chở theo linh kiện súng hơi và hơn 170 kg đạn chì: Ngày 18/6, Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho biết, số linh kiện súng hơi khí nén này là của chị Lưu Thị Thắm (SN 1981, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Tại Công an huyện Yên Thế, chị Thắm khai nhận do bản thân mua về để mang đi tiêu thụ, khi vận chuyển đến thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện. >>> Xem thêm video: Tiền Giang: Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

