Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ Dàng A Dềnh (27 tuổi, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Giết người" vì có hành vi dùng gậy gỗ đánh chết người vì mất con gà.

Dàng A Dềnh tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Dềnh khai cuối tháng 4, Dền phát hiện ông Vàng A Chư (47 tuổi) vào nhà mình và nghi ngờ người này trộm gà. Đến 17h30 ngày 16/6, Dềnh gặp ông Chư ở xã Nậm Chày (huyện Văn Bàn), yêu cầu người đàn ông 47 tuổi đến UBND xã để giải quyết mâu thuẫn về việc con gà bị mất.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát, Dềnh lấy gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu và gáy đối thủ khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ đi. Một ngày sau, người dân phát hiện thi thể ông Chư với nhiều thương tích vùng đầu.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cùng Công an xã Nậm Chày khám nghiệm tử thi, hiện trường, xác định nghi phạm là Dềnh và vận động anh ta đầu thú. Đến 4h30 ngày 17/6, Dềnh tự đến trụ sở công an và thừa nhận hành vi.

Hiện vụ dùng gậy gỗ đánh chết người vì mất con gà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

