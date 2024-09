Thời tiết ngày 14/9, Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào vài nơi

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 14/9/2024 như sau:

Hà Nội: có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Trong 3 ngày tới, Hà Nội tiếp diễn mưa rào rồi hửng nắng trở lại. Hình minh họa.Ảnh ĐSPL

Tây Bắc Bộ: có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi ; riêng Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: có mây,đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ

Tây Nguyên: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Thái Bình (TP Hải Dương), trên sông Thương (tỉnh Bắc Giang), sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang xuống chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Ngoài đê vùng sông Hồng tại Hà Nội sẽ rút nước sau 2-3 ngày tới, trong đó vùng trũng thấp ở Chương Mỹ ven sông Bùi từ 10-13 ngày, sông Tích khoảng 7- 10 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 3-5 ngày, sông Nhuệ từ 2-3 ngày.

Khu vực ven sông hạ lưu sông Hồng - Thái Bình (tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài hơn từ 3-6 ngày.

Mời độc giả xem video: Thời tiết cả nước sáng nắng chiều mưa, nhiệt độ lên đến 40 độ C