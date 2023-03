Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thưởng nóng tập thể phá vụ đốt 4 máy xúc

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa trao Giấy khen và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hạ Long về thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ huỷ hoại tài sản trên địa bàn thành phố Hạ Long .

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tại buổi khen thưởng.

Trong các ngày 26/2 tại Công ty Cổ phần Hải Phát và ngày 4/3 tại khu vực kho bãi Công ty TNHH Trường Lộc cùng địa chỉ tại khu Công nghiệp Cái Lân thuộc tổ 8, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long xảy ra 4 vụ cháy máy xúc lật.

Nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long đã đấu tranh, làm rõ, bắt Nguyễn Văn Huy (SN 1988, trú tại tổ 10, khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) là tổ trưởng tổ bốc xếp hàng hoá tại cảng Cái Lân và Trần Văn Lương (SN 1992, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định) là tổ viên tổ bốc xếp hàng hoá tại cảng Cái Lân về hành vi huy hoại tài sản.

Nguyễn Văn Huy khai nhận do một số công ty tại cảng Cái Lân, trong đó có Công ty Cổ phần Hải Phát và Công ty TNHH Trường Lộc mua máy xúc lật để tự thực hiện các công việc trước đây hay thuê tổ bốc xếp, dẫn đến khối lượng công việc của tổ bốc xếp bị giảm đi đáng kể, ảnh hưởng đến tiền lương của những công nhân trong tổ nên đã nảy sinh ý định đốt các máy xúc lật và rủ Trần Văn Lương cùng thực hiện.

Trong 2 ngày 26/2/2023 và 4/3/2023, Huy và Lương đã mang xăng đốt tổng cộng 4 máy xúc lật, trong đó Huy là người trực tiếp đốt, Lương làm nhiệm vụ cảnh giới.

Tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh biểu dương thành tích chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Hạ Long trong đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra khám phá nhanh vụ huỷ hoại tài sản.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao tặng Giấy khen cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Hạ Long về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thiếu tướng Nơi nhận định đây là vụ án mà dấu vết hiện trường và thời gian gây án gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Song với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Hạ Long đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong thời gian ngắn đã củng cố được các căn cứ để tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng.

“Kết quả điều tra phá án đã được cấp uỷ chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao vai trò trách nhiệm, chất lượng công tác nghiệp vụ, tinh thần đấu tranh tấn công trấn pháp tội phạm và điều tra xử lý các vụ án. Đồng thời qua đó góp phần răn đe có ý định phạm tội trên địa bàn”, thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói.

Đồng thời đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ninh nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh tội phạm bảo vệ bình yên cho nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang