Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành , Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trước đó, ngày 5/1/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Quyết định chỉ định Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó 2 ngày, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.

Trước đó, ông Nơi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020 sau khi giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ từ năm 2016.

Ngày 24/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

