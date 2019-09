Thiếu nữ tố thầy dạy yoga hiếp dâm: Chân dung ông thầy biến thái

Sự việc nam giáo viên Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) sàm sỡ 13 học sinh tiểu học chưa lắng xuống, một nam giáo viên Trường THPT chuyên Thái Bình lại bị tố nhắn tin gạ tình nữ sinh lớp 10. Khi đó, internet lại xuất hiện rất nhiều những dòng tin nhắn với những từ ngữ nhạy cảm.

Gia đình và em P.V.N.M, nữ sinh trong câu chuyện cho biết sự việc mới chỉ dừng lại ở những tin nhắn, em M. chưa bị xâm hại về thân thể. Thầy giáo gạ tình tên là N.Đ.T, giáo viên dạy môn Địa lý. Giáo viên này đã ngoài 40 tuổi, là chủ nhiệm lớp 10, đã có gia đình và công tác lâu năm ở trường THPT chuyên Thái Bình.

Thầy T. đã thừa nhận có nhắn tin với em M. và sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường giữa giáo viên và học sinh và hứa sẽ điều chỉnh và thực hiện nghiêm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Đinh Bằng My (SN 1961) trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ông My là hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Thanh Sơn. Trong thời gian làm hiệu trưởng, từ cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông My đã nhiều lần gọi nam sinh các khối 7,8 và 9 lên phòng riêng với lý do hỏi thăm tình hình học tập để xâm hại.

Mỗi lần như vậy, My lại cho nạn nhân bánh kẹo, hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Trong số 7 học sinh bị Đinh Bằng My dâm ô, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.