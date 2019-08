Thiếu niên 14 tuổi đi lạc từ Lào Cai xuống Hà Nội

Chị Đinh Thị Thân, trú tại Tp Lào Cai (tỉnh Lào Cai) mới được Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bàn giao về gia đình cháu Vũ Công Vinh (sinh năm 2005) đi lạc từ Thành phố Lào Cai xuống Hà Nội.

Cháu Vinh đi lạc từ Tp Lào Cai đi lạc xuống Hà Nội

Trước đó, đêm 9/8, cháu Vinh được Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tiếp nhận và chăm sóc. Thông tin về cháu bé đi lạc lập tức được cập nhật lên trang facebook Công an Thành phố, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm người thân.

Sáng 10/8, mẹ cháu là chị Đinh Thị Thân (trú tại Thành phố Lào Cai) đã đến Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đón cháu về với gia đình.

Tại trụ sở Công an phường chị Thân đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Bắc đã giúp đỡ gia đình tìm lại được cháu Vinh an toàn, khỏe mạnh.