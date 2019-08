Thầy tu đánh thậm tệ bé trai 11 tuổi nghi sử dụng giấy tờ giả

Sau khi xảy ra vụ việc phụ huynh tố cáo ông Lương Việt Đức (thường gọi thầy Thiện Lam) tổ chức khoá tu hè và bạo hành dã man bé trai 11 tuổi tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), cơ quan chức năng đã làm việc với ông này.

Ông Đức đã xuất trình các giấy tờ gồm giấy chứng điệp thọ giới năm 2012 và giấy chứng nhận giới tử thọ giới Tỳ Kheo năm 2015 tại tỉnh Hậu Giang, trong đó có ghi nơi xuất gia là chùa Quốc Thới, huyện Chợ Lách (Bến Tre).

Ông Lương Việt Đức nghi sử dụng giấy chứng giả.

Trước thông tin sự việc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bến Tre đã tiến hành xác minh và có văn bản gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội PGVN xác minh về nhân sự Lương Việt Đức.



Theo đó, ngày 9/7/2012, ông Lương Việt Đức làm hồ sơ xin xuất gia tại chùa Quốc Thới (Bến Tre) và ngày 17/7/2012 được Ban trị sự GHPGVN tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên, tháng 8/2012, ông Đức đã rời khỏi chùa trở về nhà ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, không còn sinh sống, thực hành giới luật của người xuất gia.

Ban trị sự GHPGVN Bến Tre đã quyết định xoá danh bộ Lương Việt Đức (pháp danh Chánh Đức) khỏi danh bộ tỉnh Bến Tre và thông báo cho ban đại diện phật giáo trong tỉnh được biết.

Giấy chứng điệp thọ giới Sa Di của ông Lương Việt Đức nghi là giả.

Việc ông Đức xuất trình chứng điệp thọ giới Sa Di ghi ngày 5-6/8/2012 do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức, có ghi nơi xuất gia là chùa Quốc Thới, huyện Chợ Lách (Bến Tre).



Trong khi đó, theo quy định để thọ giới đàn thì phải có giới thiệu của GHPGVN nơi xuất gia. Nhưng Ban trị sự GHPGVN Bến Tre không giới thiệu và không chịu trách nhiệm về thành phần giới thiệu vì Lương Việt Đức đã bị xoá tên khỏi danh bộ.

Do vậy, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre khẳng định ông Lương Việt Đức không phải là tu sĩ có danh bộ tại tỉnh, hồ sơ thọ giới Sa Di tại tỉnh Hậu Giang có sự giả mạo. Vì xuất gia ngày 9/7/2012 mà thọ giới ngày 6/8/2012 là vi phạm nội quy Ban Tăng sự. Trong khi đó ngày 2/8/2012 Ban Tăng sự tỉnh Bến Tre đã quyết định xoá danh bộ tăng ni trong tỉnh đối với ông Đức.

Trước đó, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cũng đã lên tiếng khẳng định ông Lương Việt Đức không phải là tu sĩ phật giáo mà Giáo hội tỉnh này quản lý. Ngôi nhà mà ông Đức tổ chức tu tập không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước và giáo hội công nhận.

Việc ông Đức tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép và để xảy ra việc bạo hành trẻ em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của những người tu hành tại Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Do vậy GHPGVN tỉnh Bình Thuận đề nghị cơ quan chức năng cần sớm kết luận và xử lý nghiêm vụ việc.

Đại tá Lê Bá Thanh, Trưởng công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, sau khi nhận được trình báo của mẹ bé K 11 tuổi, công an huyện đã đến hiện trường thu thập hình ảnh những nơi bé bị bạo hành, thu giữ một số vật dụng có liên quan đồng thời mời ông Đức đến trụ sở công an làm việc.

Khai báo với công an, ông Đức thừa nhận có đánh đập bé K do em này hư hỏng, và phủ nhận việc xâm hại tình dục bé K theo như tố cáo.

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định pháp y và kết luận của cơ quan công an.