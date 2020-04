Thanh niên đội mũ lưỡi trai cướp ngân hàng ở Hà Nội: Án tù thế nào?

Ngày 27/4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn đã ra đầu thú. Đối tượng này đến cơ quan công an ở Uông Bí, Quảng Ninh đầu thú sau gần 1 tuần lẩn trốn. Nghi can cướp ngân hàng bỏ chạy được xác định là Trần Hữu Trung (SN 1991, HKTT tại Tổ 33, Khu 5, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, chiều 20/4, một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh ngân hàng có địa chỉ tại thị trấn Sóc Sơn để giao dịch. Khi đến lượt, tên này lấy lý do quên chứng minh thư nhân dân, và bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại phòng giao dịch, hắn đã rút vũ khí định cướp tài sản.

Lúc này, kiểm soát viên của chi nhánh ngân hàng này đã bình tĩnh nhấn nút báo động. Ngay sau đó, lực lượng an ninh lập tức trấn áp tên cướp, song hắn vùng chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy bỏ trốn. Sau đó, ngân hàng đã báo cáo cơ quan công an và phối hợp để điều tra và truy tìm tên cướp.

Hình ảnh nam thanh niên được cho là cướp ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, về vấn đề đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội có thể bị bao năm tù? Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của nghi phạm là rất táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, sử dụng vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng để nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của nghi phạm đã bị các nhân viên bảo vệ phát hiện, bấm chuông báo động còi hú khiến đối tượng bị giật mình và bỏ chạy. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm sử dụng vũ khí súng đe dọa, uy hiếp các nhân viên giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản đã cấu thành tội Cướp tài sản theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 168 BLHS với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Nghi phạm chưa chiếm đoạt được tài sản của Ngân hàng vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự. Trường hợp, nghi phạm đã yêu cầu giao dịch viên đưa một số tiền cụ thể thì sẽ phải chịu trách nhiệm tăng nặng tương ứng với trị giá tài sản nhằm chiếm đoạt theo quy định tại Điều 168 BLHS. Đối với khẩu súng của nghi phạm cần làm rõ khẩu súng hoặc qua giám định đạn bắn để xác định là vũ khí quân dụng hay không. Nếu thuộc danh mục vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng theo Điều 304 BLHS. Trường hợp, không thuộc vũ khí quân dụng thì đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP. Việc nghi phạm ra đầu thú được coi là một tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. >>> Xem thêm video: Ngân hàng BIDV: Bị cướp 725 triệu trong 17 giây