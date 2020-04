Thanh niên đội mũ lưỡi trai cướp ngân hàng ở Hà Nội ra đầu thú

Sáng 27/4, một vị lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, nam thanh niên nổ súng cướp ngân hàng có địa chỉ gần ngã tư thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vị này cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương lân cận khẩn trương truy bắt, xác định nhân thân của nghi phạm.