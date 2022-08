Thanh Hóa: Di tích Hòn Vọng Phu bị sét đánh

Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá vừa có báo cáo việc sạt lở tại di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh quốc gia núi An Hoạch, phường An Hoạch, TP Thanh Hoá.

Hòn Vọng Phu trước khi bị sạt lở

Theo đó, di tích Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá được Bộ Văn hoá, Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia năm 1992.

Vào đêm 15/6/2022, do xảy ra mưa lớn, sấm sét đã gây sạt lở di tích Hòn Vọng Phu ở 2 vị trí. Vị trí thứ nhất ở phía Tây, gần đỉnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở khối đá có kích thước rộng khoảng 1m x 3m; Vị trí thứ 2 ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá có kích thước rộng 2,5m x 3m. Hiện nay, các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay tại dưới chân Hòn Vọng Phu.