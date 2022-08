Tin nóng 6/8: Phát hiện 2 vợ chồng chết bất thường dưới tán cây

Phát hiện 2 vợ chồng chết bất thường dưới tán cây: Sáng 6/8, người dân xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà đi làm thì phát hiện 2 vợ chồng ở xã Bình Lộc nằm bất động dưới tán cây, bên trong rẫy tại thôn Phước Lương. Bên cạnh là chiếc xe máy còn gắn chìa khóa, hai nón bảo hiểm lăn lóc trên mặt đất. Khi mọi kiểm tra thì phát hiện cả hai đã tử vong, liền báo cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bị anh họ của người yêu đâm, nam thanh niên tử vong: Bị ngăn cản yêu đương, khi xảy ra xô xát, V.V.V. (20 tuổi, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) đã bị anh họ của người yêu là Nguyễn Văn Đường (58 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) dùng thanh xiên kim loại phi trúng người dẫn tới tử vong. Ngày 6/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Đường để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh minh hoạ) Đóng giả thành nhà sư đi bán hương để trốn truy nã: Trần Văn Biết (44 tuổi, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tháng 2/2020, Biết mua 2 xe máy trả góp sau đó mang đi thế chấp vay gần 100 triệu đồng, rồi đóng giả là nhà sư để lẩn trốn truy nã. Ngày 6/8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa di lý Biết về trụ sở để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan; sử dụng tài liệu giả của cơ quan”. Chủ trang trại mất trắng 15.000 con gà vì sự cố điện: Ngày 6/8, ông Nguyễn Xuân Ngọc, chủ trang trại chăn nuôi gà ở xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, cho biết trang trại của ông vừa chết hơn 15.000 con gà do sự cố điện. Trang trại gà của ông rộng hơn 3.000 m2, thả nuôi hơn 32.000 con gà. Tính đến ngày 6/8, gà được gần 90 ngày, đã đến lúc xuất chuồng. Mỗi con gà có trọng lượng khoảng 2,5 kg/con, giá bán thị trường hiện tại là 67.000 đồng/kg. Bị chửi khi đang sử dụng ma túy, 'con nghiện' đâm chết người: Đang sử dụng ma túy ở nhà người quen, Lê Văn Ngà (24 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bị anh Nguyễn Văn Lục (24 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) chửi bới. Điên tiết, Ngà rút dao mang theo người đâm anh Lục tử vong. Ngày 6/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt giữ Ngà để điều tra về hành vi giết người. Nam thanh niên bị bắt giam vì dùng gạch ném bể kính xe khách: Sau khi nghe em trai kể lại việc không được lên ô tô khách bán hàng, Võ Hoài Thanh (27 tuổi, ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đi tìm và cầm gạch ống ném vỡ kính chắn gió của xe. Ngày 6/8, Công an huyện Chợ Mới cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Thanh để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhảy kênh tắm khi đang nhậu, người đàn ông bị đuối nước mất tích: Chiều 5/8, ông Đào Vũ K. (41 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cùng 5 người khác tổ chức ăn nhậu tại ghe đậu trên kênh Bà Tổng, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM. Đang nhậu thì ông K. bất ngờ lao xuống kênh tắm và sau đó bị đuối nước mất tích. Ngày 6/8, lực lượng chức năng huyện Cần Giờ cho biết vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lặn tìm nạn nhân mất tích. .>>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: ĐTHĐT.

