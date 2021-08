Vỉa hè đại lộ hoành tráng bậc nhất Thanh Hoá nham nhở, sụt lún

Đại lộ Nguyễn Hoàng được xây dựng ngay trung tâm TP Thanh Hoá. Đây là tuyến đại lộ được xem như hoành tráng nhất với vị trí giáp khu hành chính mới của tỉnh, khu đô thị Vinhomes Star City, Big C, Tòa Án Nhân Dân, Viện Kiểm Sát, Hệ thống ngân hàng... nhưng sau thời gian đưa vào sử dụng đã trở nên nhếch nhác, vỉa hè bị xuống cấp. Phần vỉa hè đối diện khu hành chính mới của TP Thanh Hoá bị bong tróc mặt đá. Vỉa hè bị đảo xới, vỉa ba toa vứt ngổn ngang. Phần làn đường dẫn vào vườn hoa cho người đi bộ qua đường xuống cấp nghiêm trọng, gạch lát bị vỡ nát, xới tung từ nhiều tháng nay, mùa nắng bị bụi mù mịt, mùa mưa thì nước đọng lại thành vũng. Đoạn vỉa hè trước siêu thị Big C bị sụt lún thành từng hố cao hơn gang tay, dài gần 2m khiến người đi bộ dễ vấp ngã. Dọc tuyến đường, cách khoảng 2-3m lại xuất hiện lối lên vỉa hè bằng xi măng, bê tông do người dân tự ý xây, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhiều đoạn vỉa hè vỉa ba toa bị vứt ngổn ngang, mặt đá lát vỉa hè cũng chưa hoàn thiện, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Một đoạn đường phía trước siêu thị Big C mặt đá nát thành nhiều mảnh nhỏ. Tuyến đường được xem là bộ mặt của TP Thanh Hoá, ngay trước khu hành chính mới của thành phố nhưng sau thời gian đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng khiến người dân bức xúc. Đường mới làm đưa vào sử dụng nhưng vỉa hè lại bị cày xới trông mất mỹ quan đô thị.

