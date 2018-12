Thanh Hóa: Cán bộ phòng TNMT huyện kê khống hồ sơ, "ăn" 800 triệu

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Thiên (SN 1971) - nguyên cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện Thường Xuân về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Ngọc Thiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2016, lợi dụng việc được giao làm tổ trưởng tổ kiểm kê bồi thường tái định cư Thủy điện Xuân Minh (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Lê Ngọc Thiên đã cùng một số cán bộ trong tổ kiểm kê lập khống hồ sơ kiểm kê bồi thường hoa màu, nhân công tại thôn Xuân Minh 1 (xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân) gây thiệt hại cho Nhà nước trên 800 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ.