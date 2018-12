Bắc Giang: Một phụ nữ bị giết hại khi đi chợ sớm

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 18/12, ông Đặng Văn Thự - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ đi bán cá bị giết hại tại địa bàn thôn Hố Trúc.



Thông tin ban đầu về vụ án, vào rạng sáng ngày 18/12, tại thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là Vũ Thị Ngà (SN 1979, ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, chị Vũ Thị Ngà và chị Thêm đi chợ đêm mua cá về bán bằng xe máy. Tuy nhiên, đến khu vực thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý) bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy chặn đầu và cướp túi xách, tài sản.

Lúc này chị Vũ Thị Ngà đã hô hoán liền bị các đối tượng trên cứa cổ và đâm vào người. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên nhưng đã tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, công an xã Cẩm Lý đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Lục Nam và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Lục Nam và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án trên.