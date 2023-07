Thanh Hóa: Bắt giam đối tượng đâm nam thiếu niên tại quán trà chanh

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thế H. (SN 2006, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá) về tội "Giết người" theo điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối tượng Phạm Văn Thế H. tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 11/5, do có mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Thế H đã cầm dao đến quán trà chanh địa chỉ số 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ba Đình tìm Phạm Hoàng Anh T (SN 2006, trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) để giải quyết mâu thuẫn và đã dùng dao đâm vào vùng bụng T. gây nên thương tích 79%.

Qua đây Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân: Trong giao tiếp, ứng xử cần lịch thiệp, văn minh để tránh xảy ra các mâu thuẫn phát sinh dẫn đến đánh nhau, gây thương tích, giết người.

Mọi hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẻ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 có khung hình phạt cao nhất đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đối với tội g iết ngườ i được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.