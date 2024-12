“Game thủ” dương tính với ma túy trong quán net

Cơ quan Công an đã mời 10 nam thanh niên nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở Công an phường Tân Tiến để xác minh, làm rõ. Qua test nhanh, có 08 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ và xử lý theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có khoảng 15 khách sử dụng internet, chủ yếu là trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên.

Lãnh đạo Công an phường Tân Tiến cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh như quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán internet… trên địa bàn phường để chủ động phòng ngừa các loại tội phạm.

Công dân khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an phường qua số điện thoại 02623 853588 hoặc nhắn tin qua Zalo OA công an phường.

