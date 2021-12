Tin nóng 12/12: Đâm gục hàng xóm vì 'để rác trước nhà mình'

Đâm gục hàng xóm vì 'để rác trước nhà mình': Do mâu thuẫn với hàng xóm vì "thường xuyên để rác trước nhà mình" Nguyễn Vũ Nguyên (49 tuổi, trú quận 12, TP.HCM) đã đâm hàng xóm bà là bà N.T.H (SN 1969) và T.N.L (SN 1980). Hiện cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Ngày 12/12, Công an quận 12 cho biết đang điều tra, làm rõ. Đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn: Do có mâu thuẫn trước đó, Dương Trung Hoài (34 tuổi, ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã dùng vật nhọn đâm vào sườn của anh Trần Đại Hiền (36 tuổi, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm anh Hiền xong, Hoài đã bỏ trốn. Ngày 12/12, Công an TP Huế cho biết đang tạm giữ Hoài để điều tra. Nữ chuyên viên tố bị 1 Viện trưởng VKSND ở Tây Ninh đụng chạm vào vùng nhạy cảm: Theo đơn tố cáo, khi V. vào phòng thì ông P. (SN 1972) hiện là Viện trưởng VKSND tại 1 địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đóng cửa lại và nói bị nhức đầu nên nhờ V. bắt gió. Khoảng 5 phút sau, V. nói đi về phòng thì ông P. lôi tay V. lại và đè V. xuống, bắt đầu có những cử chỉ đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên sông: Trưa 12/12, người dân xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một thi thể thanh niên trôi nổi trên sông Tam Kỳ, đoạn chảy qua thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1 nên đã điện báo cho cơ quan chức năng. Danh tính ban đầu xác định là anh Phạm Văn C. (23 tuổi), trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông treo trên cây: Ngày 12/12, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết trong quá trình đi bẫy con dông, một người dân tá hỏa khi phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới tán cây. Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.N.T (SN 1977, ngụ tại khu phố 14 phường Mũi Né). Rút dao bầu đâm trọng thương người khác vì mâu thuẫn tiền bạc: Do mâu thuẫn với anh T. (SN 1984, trú quận Đống Đa, Hà Nội) về tiền bạc, Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú cùng địa phương) đã rút dao đâm anh T. 2 phát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T được người dân đưa đi bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu và xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể sơ bộ là 39%. Ngày 12/12, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố Hưng. Xe bán tải kéo lê xe máy biển xanh tháo chạy tóe lửa 2km: Ngày 12/12, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, rạng sáng 11/12, bị Công an xã An Nhơn Tây chốt chặn kiểm tra, nam tài xế bất hợp tác, tông xe máy biển xanh và kéo lê phương tiện này tháo chạy gần 2km thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

