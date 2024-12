Vụ đốt quán cà phê: Nghi phạm đối diện nhiều tội danh

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm rất táo tợn, coi thường pháp luật; không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ.

Hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi tính mạng của 11 người, đã cấu thành tội “Giết người” theo điểm a, b, n khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Mức án nặng nhất mà đối tượng Cao Văn Hùng phải chịu có thể là tử hình.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm, hành vi phạm tội của đối tượng còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình đã có dấu hiệu cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015. Kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý tương ứng với với hậu quả thiệt hại gây ra.

Theo đó, ngoài việc bị khởi tố với tội danh “Giết người”, đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Mức hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới 20 năm tù, người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quy định tại các Điều 584, Điều 589, Bộ luật Dân sự năm 2015. Trường hợp xảy ra hậu quả thương tích hoặc chết người được xác định thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người bị hại phát sinh cho người bị hại do hành vi phạm tội gây ra.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng, hành vi của đối tượng Cao Văn Hùng là đặc biệt nghiêm trọng. Nếu xác định đối tượng không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thù hằn cá nhân, Cao Văn Hùng sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh, trong đó có tội “Hủy hoại tài sản”, “Giết người”, “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác” theo Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 (tùy vào mục đích và nhận thức của đối tượng đối với sự việc).

Trường hợp có căn cứ cho thấy, đối tượng nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra; biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người thì có thể xử lý hình sự về tội “Giết người” với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ đê hèn; mức hình phạt cao nhấtlà tử hình.

11 người tử vong

Trước đó, 23h03 ngày 18/12, cháy quán cà phê (quán hát cho nhau nghe) tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm do đối tượng Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) phóng hoả. Hậu quả làmvà 4 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, nhiều tài sản bị thiêu rụi... Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Cao Văn Hùng để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong.