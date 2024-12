Thời tiết ngày 21/12: Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở Nam Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp, vị trí lúc 13h ngày 20/12 ở 4-6 độ Vĩ Bắc, 111-113 độ Kinh Đông.

Vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có trục 4-7 độ Vĩ Bắc sẽ tiếp tục gây thời tiết xấu, sóng to, gió lớn cho nhiều vùng biển phía Nam.

Ngoài ra, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh từ 23-26/12, sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho Trung Bộ và phía Đông của Tây Nguyên.

Ở khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận sẽ tổng lượng mưa trong vòng 4 ngày phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa trong bối cảnh khu vực này vẫn đang có mưa nhiều ngày, nền đất đá bở nhão, nguy cơ sạt lở rất cao. Bên cạnh đó đề phòng mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị. Và đợt mưa này có thể tác động đến kế hoạch gieo xạ vụ Đông Xuân ở các địa phương miền Trung.

Khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to từ ngày 24-25/12, lượng mưa dự kiến từ 60-120 mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo gây ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất, đá ở vùng núi.

Ảnh minh hoạ (VOV)

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày 21/12/2024:

Hà Nội: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đêm 20/12 phía Bắc có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam có nơi cấp 4-5. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; miền Tây 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

