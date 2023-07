Mê mẩn thiên đường sống ảo ở Bãi đá Obama Đà Nẵng

Bãi đá Obama nằm gần ngôi chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, là một trong những bãi đá đẹp ấn tượng và vẫn giữ được cảnh quan nguyên sơ. Với địa hình đúng như tên gọi, có rất nhiều tảng đá to nhỏ màu đen nằm xen kẽ, xếp chồng lên nhau tạo nên những góc cạnh rất lạ mắt. Vì sao gọi là bãi đá Obama? Có người đùa rằng có thể do vị tổng thống da màu Obama nổi tiếng của nước Mỹ đã đặt chân đến đây nên bãi đá Đà Nẵng mới có tên gọi như vậy. Theo người dân địa phương, cái tên Obama đã có từ rất lâu rồi, trước khi vị tổng thống của nước Mỹ lên nhận chức, bãi đá này đã có tên gọi đó. Tuy nhiên, nhờ sự trùng hợp này mà bãi đá Obama được du khách biết đến nhiều hơn. Lúc trước, bãi đá hoang sơ này chưa được "phát hiện" nên chỉ có người dân sống gần đó lui tới câu cá. Nay, bãi đá Obama đã trở thành thiên đường sống ảo, là điểm check in cực hot của giới trẻ Đà thành và du khách, nhất là vào dịp hè. Ẩn hiện trong làn sương mờ ảo là Tượng Phật Quan Thế Âm trên chùa Linh Ứng Sơn Trà khiến du khách ngỡ như lạc vào chốn "bồng lai tiên cảnh". Lắng nghe tiếng sóng biển êm ái vỗ nhẹ từng cơn vào bờ, đập vào những tảng đá nằm chồng chất ngổn ngang trên mặt biển, tất cả mệt mỏi, muộn phiền đều tan biến. Những tảng đá với kích thước và hình dáng khác nhau nằm rải rác tạo thành một ma trận đá đồ sộ bao quanh vòng cung đại dương, tựa như một bờ đê vững chắc che chắn sóng cho nơi đây. Đặc biệt, trong khu vực bãi đá có rất nhiều khoảng trống đẹp tựa hồ nước nhân tạo. Nước biển xanh ngắt một màu, có thể nhìn thấy cả những rạn san hô ẩn mình dưới đáy sâu. Được che chắn bởi những tảng đá lớn nên nước ở đây quanh năm trong xanh, sóng dịu nhẹ thích hợp để tắm biển. Hay dạo bước trên bãi đá hoang sơ, đắm mình trong không gian yên tĩnh của biển trời bao la, hòa trong tiếng sóng rì rào của biển cả cũng là một trải nghiệm thú vị với du khách. Không tấp nập, ồn ào như biển Mỹ Khê hay Bà Nà Hills, nét đẹp hoang sơ tại bãi đá Obama mang đến cho du khách cảm giác bình yên đến lạ. >>> Mời độc giả xem thêm video Những lần cá heo nô đùa trên vùng biển Việt Nam gây chú ý:

