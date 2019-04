Thần tượng “giang hồ Youtube” như Khá Bảnh rất nguy hiểm, lệch lạc

Tối ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Từ Sơn tổ chức truy bắt Khá Bảnh. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, Công an Thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh khám nhà Ngô Bá Khá, trú tại xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn).

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật hình sự 2015. Riêng các đối tượng Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hữu Hội, Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý, là đồng bọn của Bảnh bị khởi tố về tội danh “Đánh bạc”.