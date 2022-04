Thảm sát nhà hàng xóm, 3 bà cháu tử vong ở Cao Bằng

Ngày 5/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang tạm giữ đối tượng Thăng Phi Hùng (36 tuổi, trú tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi sát hại nhà hàng xóm.

Vụ việc khiến bà L. và cháu T. tử vong tại chỗ. Cháu Đ. trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, vào ngày 5/4, do vết thương quá nặng nên cháu Đ. đã tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã Lê Chung, Thăng Phi Hùng có tiền sử bệnh thần kinh và có tên trong danh sách theo dõi tại Trạm Y tế xã Lê Chung. Khoảng 15h chiều 4/4, người thân có ý định đưa Hùng đi khám bệnh nên đã nhờ thêm 1 số người khống chế, tiêm thuốc để đưa đối tượng đi.

Lãnh đạo xã Lê Chung cho hay: "Tuy nhiên, đối tượng đã vùng vẫy chạy trốn lên đồi. Khoảng 17h chiều cùng ngày, đối tượng trở về nhà và gây ra vụ thảm án như trên".