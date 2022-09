TGĐ Công ty CP Công trình công cộng Hội An bị khai trừ Đảng

Năm 2017, thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về đầu tư lĩnh vực kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe điện trên địa bàn thành phố, với tư cách pháp nhân đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Tiến – Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An đã trực tiếp tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu mua 30 xe điện cho Công ty TNHH MTV xe điện Hội An (thuộc chủ sở hữu của Công ty CP Công trình công cộng Hội An).

Khởi tố Trần Quang Kim Sơn về hành vi đưa hối lộ cho Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An

Trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Quốc Tiến đã có hành vi trực tiếp hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Đại Phát Tín (bên bán xe) trúng thầu. Từ lý do trên, Công ty Đại Phát Tín đã chuyển tổng số tiền 400 triệu đồng qua tài khoản cho Nguyễn Quốc Tiến, với nội dung tiền “Hoa hồng” (năm 2018: 250 triệu đồng; năm 2020: 150 triệu đồng).

Tại các thời điểm đó, ông Nguyễn Quốc Tiến đã nhận số tiền trên nhưng không báo cáo với Hội đồng quản trị và cũng không nộp vào ngân sách của công ty.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tiến về hành vi “nhận hối lộ” được quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự và ông Nguyễn Quốc Tiến đã nộp số tiền trên vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An cho rằng, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, ông Nguyễn Quốc Tiến phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tại đơn vị; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân và cán bộ nhân viên, cổ đông của công ty.

Tuy nhiên, ông Tiến đã hành động ngược lại với quy định của Đảng và nghiêm trọng hơn là vi phạm pháp luật Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An nhận định vi phạm của ông Nguyễn Quốc Tiến xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người cán bộ đảng viên.

Hành vi của ông Nguyễn Quốc Tiến gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín, mất tư cách của người đảng viên và bản thân đồng chí, mất uy tín của tổ chức đảng và đơn vị nơi công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ điểm h, Khoản 3, Điều 39 Quy định 69 ngày 6.7.2021 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và để giữ kỷ luật của Đảng được nghiêm minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An quyết định kỷ luật ông Nguyễn Quốc Tiến bằng hình thức nêu trên.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tiến (48 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP công trình công cộng Hội An) về tội "Nhận hối lộ", và ông Trần Quang Kim Sơn (44 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Đại Phát Tín) về tội "Đưa hối lộ". Hai bị can được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đã khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả hơn 400 triệu đồng. Theo điều tra, Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An tổ chức đấu thầu mua sắm 30 chiếc xe điện với tổng giá trị 7,3 tỷ đồng để thực hiện thí điểm vận chuyển hành khách tham quan du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn TP Hội An. Quá trình làm thủ tục đấu thầu, Trần Quang Kim Sơn đã liên hệ và thỏa thuận với Nguyễn Quốc Tiến tạo điều kiện cho Công ty cung cấp trúng thầu hợp đồng mua bán 30 xe điện, và sẽ chi tiền "bồi dưỡng" cho Tiến. Quá trình thực hiện, Tiến đã chỉ đạo cấp dưới để Công ty TNHH Đại Phát Tín trúng thầu mua sắm xe điện và nhận hơn 400 triệu đồng. Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai người này về hành vi đưa, nhận hối lộ.

