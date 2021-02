Soi loạt quán cafe view đẹp tụ tập dịp Tết ở Hà Nội

Ban Công cafe nằm trong một ngôi biệt thự Pháp cổ trên con phố Đinh Liệt . Theo phong cách quý tộc xưa cũ, nên quán cafe này đang hot nhất nhì Hà Nội thời gian qua. Đặc biệt, Ban Công cafe vẫn giữ được giữ nguyên nền gạch, bức tường vàng bạc màu thời gian, cầu thang gỗ,... Timeline Cafe được biết đến như một “Đà Lạt thu nhỏ”, có khá nhiều góc đẹp để sống ảo. Đặc biệt, tại quán Timeline Cafe không dùng ống hút nhựa, góp phần nào bảo vệ môi trường. Artemis – Pastry & Coffee Shop là một tiệm cà phê – bánh ngọt rất phong cách ở trung tâm thành phố. Không gian quán là tone trắng xen nâu cam, nhìn khá sang chảnh. Ngoài chất lượng bánh và nước, thì nhân viên quán rất thân thiện, luôn khiến khách cảm thấy thoải mái. Jouri sở hữu không gian thoáng đãng, thiết kế đẹp theo phong cách Tây Âu. Từ lâu Jouri luôn là chốn hẹn hò trà bánh. Và cũng là “thánh địa” sống ảo chất lừ của giới trẻ Hà Nội. Bật mí nhẹ đây là quán cafe ruột của Á Hậu Tú Anh. Cô nàng từng chia sẻ trên Instagram của mình: “Từ bây giờ sẽ chỉ uống cafe và dùng bánh ở đây mà thôi! Anh chủ đẹp trai, quán cafe đẹp, đồ ăn ngon thì chẳng có lý do gì mà không đến định kỳ”. Cup Of Tea là cái tên vẫn được giới trẻ Hà Thành vô cùng yêu thích vào dịp cuối tuần. Đặc biệt là những cô nàng thích rủ cả hội chị em đi tám chuyện. Hiện nay quán sở hữu hai cơ sở ở khu vực Cầu Giấy và Hồ Tây. Tất cả đều có không gian mở 3 tầng siêu rộng. Lấy tone trắng làm màu chủ đạo với những vật trang trí nhỏ xinh không cầu kì, C.O.T mang đến cảm giác gần gũi, vô cùng thích hợp cho những buổi chuyện phiếm đông đủ chị em. Lofita Cafe là quán cafe sân thượng cực xinh xắn và chuyên phục vụ những món đồ ăn uống “healthy” giữ dáng đẹp da, có lợi cho sức khỏe chị em. Lofita hiện đang là tọa độ hot được giới trẻ check in rầm rộ với view đẹp như trời tây. Bên ngoài rộng đẹp, bên trong không gian cũng chẳng kém phần với thiết kế màu nâu ấm cúng cực kỳ. Chị em cứ chụp hình ở khu vực ghế hồng bánh bèo là xinh hết nấc. Mời quý độc giả xem video: Bạn đã từng thử bia trứng ở Hà Nội? - Nguồn: VTV24

Ban Công cafe nằm trong một ngôi biệt thự Pháp cổ trên con phố Đinh Liệt . Theo phong cách quý tộc xưa cũ, nên quán cafe này đang hot nhất nhì Hà Nội thời gian qua. Đặc biệt, Ban Công cafe vẫn giữ được giữ nguyên nền gạch, bức tường vàng bạc màu thời gian, cầu thang gỗ,... Timeline Cafe được biết đến như một “Đà Lạt thu nhỏ”, có khá nhiều góc đẹp để sống ảo. Đặc biệt, tại quán Timeline Cafe không dùng ống hút nhựa, góp phần nào bảo vệ môi trường. Artemis – Pastry & Coffee Shop là một tiệm cà phê – bánh ngọt rất phong cách ở trung tâm thành phố. Không gian quán là tone trắng xen nâu cam, nhìn khá sang chảnh. Ngoài chất lượng bánh và nước, thì nhân viên quán rất thân thiện, luôn khiến khách cảm thấy thoải mái. Jouri sở hữu không gian thoáng đãng, thiết kế đẹp theo phong cách Tây Âu. Từ lâu Jouri luôn là chốn hẹn hò trà bánh. Và cũng là “thánh địa” sống ảo chất lừ của giới trẻ Hà Nội. Bật mí nhẹ đây là quán cafe ruột của Á Hậu Tú Anh. Cô nàng từng chia sẻ trên Instagram của mình: “Từ bây giờ sẽ chỉ uống cafe và dùng bánh ở đây mà thôi! Anh chủ đẹp trai, quán cafe đẹp, đồ ăn ngon thì chẳng có lý do gì mà không đến định kỳ”. Cup Of Tea là cái tên vẫn được giới trẻ Hà Thành vô cùng yêu thích vào dịp cuối tuần. Đặc biệt là những cô nàng thích rủ cả hội chị em đi tám chuyện. Hiện nay quán sở hữu hai cơ sở ở khu vực Cầu Giấy và Hồ Tây. Tất cả đều có không gian mở 3 tầng siêu rộng. Lấy tone trắng làm màu chủ đạo với những vật trang trí nhỏ xinh không cầu kì, C.O.T mang đến cảm giác gần gũi, vô cùng thích hợp cho những buổi chuyện phiếm đông đủ chị em. Lofita Cafe là quán cafe sân thượng cực xinh xắn và chuyên phục vụ những món đồ ăn uống “healthy” giữ dáng đẹp da, có lợi cho sức khỏe chị em. Lofita hiện đang là tọa độ hot được giới trẻ check in rầm rộ với view đẹp như trời tây. Bên ngoài rộng đẹp, bên trong không gian cũng chẳng kém phần với thiết kế màu nâu ấm cúng cực kỳ. Chị em cứ chụp hình ở khu vực ghế hồng bánh bèo là xinh hết nấc. Mời quý độc giả xem video: Bạn đã từng thử bia trứng ở Hà Nội? - Nguồn: VTV24