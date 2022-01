Công việc hàng đêm tại Depot đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Sau khi đi vào hoạt động, tàu Cát Linh - Hà Đông di chuyển trên toàn tuyến với với mật độ dày (10 phút/chuyến). Hoạt động từ 5h30 đến 22h30, mỗi ngày trên toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông có tới gần 100 chuyến tàu vận hành. Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến tàu, hàng đêm lực lượng bảo dưỡng, sửa chữa tàu đều xuyên đêm làm việc tại Depot. Kỹ sư Trần Văn Việt - Trưởng nhóm kiểm tra, sửa chữa tàu cho biết, các đoàn tàu đều phải được kiểm tra trong trạng thái tĩnh có điện và không có điện tại Depot. Theo đó, khi tàu về ga đang có điện đã được kỹ thuật viên kiểm tra thao tác các nút điều khiển tại cabin như đèn, còi, đóng mở cửa. Do tàu chạy bằng điện có nhiều bộ phận, linh kiện điện tử nên nếu có vấn đề phát sinh sẽ xuất hiện ngay khi vừa kết thúc hoạt động. Ngoài ra, sau khi tàu ở trạng thái "nghỉ ngơi" sẽ được kiểm tra phần chuyển động. Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất và được thực hiện tỷ mỉ hàng đêm. Mỗi đoàn tàu đều có đội ngũ kỹ thuật đi kiểm tra khung gầm, độ tiếp xúc giữa tàu với đường ray. Ngoài kiểm tra hàng ngày, các đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông còn được kiểm tra tổng thể theo chu kỳ tuần, tháng và năm. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các đoàn tàu cũng được phun khử khuẩn khoang hành khách, kiểm tra kính chắn gió, ghế ngồi sau mỗi chuyến.

