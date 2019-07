Tàu bay “nằm sân” chỉ vì khách vứt cả bỉm vào nhà vệ sinh

Trong muôn vàn lý do dẫn đến chậm, huỷ chuyến bay, có những lý do ít ai ngờ là nhà vệ sinh tàu bay tắc vì… bỉm trẻ em.

Máy bay ngừng khai thác nhiều ngày vì tắc nhà vệ sinh



Trao đổi với Báo Giao thông về muôn kiểu nguyên nhân khiến tàu bay phải “nằm sân” chờ sửa chữa, một kỹ sư của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) tiết lộ nguyên nhân ít ai ngờ: Nhà vệ sinh máy bay bị tắc. Theo kỹ sư này, thủ phạm gây ách tắc cũng rất đa dạng, từ khăn mặt, bỉm, cả cuộn giấy vệ sinh và thậm chí là vỏ các chai rượu mini…

Chỉ dẫn không được vứt giấy rác hay vật phẩm vào nhà vệ sinh trên máy bay.

“Việc thông các nhà vệ sinh dù có mất thời gian nhưng về kỹ thuật là không khó. Có điều, việc ách tắc nhà vệ sinh khi tàu bay đang gây khó chịu cho khách đi máy bay. Phía hãng hàng không, ngoài việc ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ, sau chuyến bay, tàu bay có nhà vệ sinh bị ách tắc còn phải dừng khai thác nhiều ngày chờ khắc phục, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đặc biệt là trong mùa cao điểm hiện nay”, vị này cho hay.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, một tiếp viên hàng không nói: "Nhiều hành khách không quan tâm đến hướng dẫn của các hãng hàng không nên khi lên máy bay làm những việc bị cấm. Việc làm tắc nhà vệ sinh nêu trên là một ví dụ. Thực tế, trong hệ thống buồng vệ sinh máy bay luôn có những hướng dẫn cụ thể trên mỗi thiết bị như: nhấn nước ở đâu, bỏ giấy vào chỗ nào, lau tay xong khách nên để giấy lau vào thùng rác như thế nào, cho đến những chỗ như thay bỉm cho em bé hay hong khô tay… Tuy nhiên, vì nhiều lý do đôi khi hành khách “bỏ qua” những hướng dẫn rất chi tiết mà hãng đưa ra".

Nhiều tình huống dở khóc dở cười trên máy bay

Cùng với việc vô tình làm tắc nhà vệ sinh, nhiều hành vi khác của hành cũng gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hãng hàng không. Đơn cử, việc hành khách tự ý lấy áo phao dưới ghế và xé, mở túi áo phao do không để ý hướng dẫn trước đó của tiếp viên. Trong khi trên máy bay, áo phao được trang bị nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trong trường hợp chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Trường hợp áo phao bị hỏng hoặc đã bị làm phồng lên, chuyến bay sẽ phải quay đầu để cắt khách theo quy định. Cụ thể, mỗi chuyến bay phải đảm bảo có đủ áo phao tương ứng với số người trên máy bay, đề phòng khả năng phải hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước. Việc khách tự ý mở cửa thoát hiểm của máy bay cũng là vấn đề làm đau đầu các nhà vận chuyển.

PV Báo Giao thông từng ghi nhận trường hợp một hành khách của Vietnam Airlines thấy phía trước đông người, đã nhanh nhẹn mở cánh cửa gần đó để xuống tàu bay... nhanh hơn. Tương tự, tại Tân Sơn Nhất, xảy ra vụ việc một hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm tự ý mở bung cánh cửa này khi được một bà mẹ trẻ bế đứa con đang khóc nhờ mở cửa.

Ly kì hơn, khi trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Cao Hùng (Đài Loan) về TP.HCM mới đây, một vị khách người Đài Loan có nhu cầu đi vệ sinh. Do nhầm lẫn, ông đã đi về phía cửa thoát hiểm và gạt chốt, cố gắng mở cửa, nhưng rất may việc mở cửa thoát hiểm không dễ dàng do máy bay đang bay và do áp suất chênh lệch.

Một hành khách gần 80 tuổi trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air cũng đã đi xuống phía cuối máy bay, loay hoay định mở cửa thoát hiểm để... đi vệ sinh.

Trên máy bay, mỗi cửa thoát hiểm đều được bố trí xuồng phao cứu sinh, tự động bung ra khi cửa được mở. Mỗi phao tương ứng số khách nhất định. Khi một xuồng phao cứu sinh không sử dụng được, chuyến bay sẽ phải giảm số lượng khách theo tỷ lệ tương ứng, sau đó máy bay sẽ được đưa vào xưởng để lắp đặt lại xuồng phao với chi phí hàng trăm triệu đồng.