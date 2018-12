Đòi tiền làm CMND cho con gái nuôi Quang Lê: Trưởng CA xã nhận “kết đắng“

Trụ sở Công an xã nằm trong khuôn viên UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Liên quan đến vụ việc Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Nguyễn Hoàn Khải đòi 300 triệu để làm CMND chocùng 2 người anh sống tại một tịnh thất tu tại gia trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, chiều nay 10/12, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Hoàn Khải với hình thức cảnh cáo.